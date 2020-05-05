Энергетика
РИА НовостиМинфин прогнозирует в 2020 году цену на нефть около $30 за баррель
Министерство финансов РФ прогнозирует в 2020 году цену на нефть в среднем около 30 долларов за баррель, в 2021 году показатель будет немного выше, заявил глава ведомства Антон Силуанов.
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– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомости17:00
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Комментарии
Шоу-бизнес
Бывший супруг Лолиты сразу после развода завел новую семью
Лолита еще в 2019 году сообщила о том, что у нее есть новый избранник, но она до сих пор так и не рассказала общественности, кто он.
RuNews24.ru 05:25
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
Финансы
Минфин заложил в базовый сценарий сокращение ВВП России на 5%
Минфин РФ заложил в базовый сценарий сокращение ВВП РФ в 2020 году на 5%, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 18:16
Общество
Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса
Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM 07:20
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
РИА Новости 04:32
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Общество
В петербургском парке установили «памятник самоизоляции»
В Пискаревском парке Санкт-Петербурга установили памятник, который местные жители проназвали "символом самоизоляции", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:18
Общество
В семи районах Ленобласти введут «масочный режим»
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о введении масочного режима в семи районах области.
Znak.com 09:13
Политика
В Германии объявили в розыск российского хакера
Прокуратура в Германии выдала ордер на арест российского хакера. Он обвиняется во взломе компьютерной системы бундестага в 2015 году.
Росбалт 09:16
Общество
Финляндия с 14 мая откроет границы
Постепенное открытие предприятий общепита, спортивные соревнования и чемпионаты планируют начать с 1 июня, библиотеки для выдачи книг открываются немедленно.
Вечерний Мурманск 11:59
Здоровье
Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости 03 мая в 18:18
Хоккей
Денисенко подписал контракт с «Флоридой»
Pravda.Ru 10:42
Авто
АвтоВАЗ может отказаться от своего кроссовера Lada XRay
Поправить продажи и репутацию российских автомобилей должна была линейка автомобилей Lada Vesta и Lada Xray, созданных совместными усилиями тольяттинских и французских инженеров.
Тарантас Ньюс 02:21
Здоровье
В Омске уволился главврач больницы, где ввели карантин
В Омске уволился Георгий Соболев - главврач городской больницы №1, где было выявлено 16 случаев коронавируса COVID-19 и введен карантин.
Газета.Ru 15:29
Энергетика
Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5%
РБК вчера в 16:54
Происшествия
Бывший офицер СКР Ламонов вышел из колонии по УДО
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александр Ламонов условно-досрочно освобожден (УДО) из колонии.
Коммерсантъ 16:52
Политика
Британия рассказала о диалоге с Россией по коронавирусу
Великобритания поддерживает диалог с Россией по ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 15:19
Происшествия
Завершено следствие дела экс-губернатора Ивановской области
СКР завершено расследование уголовного дела бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, сообщила ТАСС его адвокат Анна Коткова.
Коммерсантъ 18:38
Происшествия
Змея заползла в квартиру в Москве
Газета.Ru 15:24
Хоккей
Нападающий Андрей Костицын покинет минское «Динамо»
Нападающий Андрей Костицын покинул минское «Динамо», завил генеральный директор хоккейного клуба Дмитрий Басков 5 мая, сообщает пресс-служба команды.
ИА Красная Весна 16:55
Происшествия
Пленница скопинского маньяка рассказала о своей жизни
Областная Рязанская Газета вчера в 09:57
Происшествия
В Арабских Эмиратах загорелся небоскреб
Сильный пожар произошел вечером 5 мая в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах.
Вести.Ru 15:49
Космос
Россия создаст многоразовую ракету лучше SpaceX из сбереженного от Украины носителя
Совет Российской академии наук по космосу одобрил на днях предложенную Роскосмосом линейку новых ракет космического назначения, включая многоразовые носители.
ФАН вчера в 11:34
Политика
США собрались добывать ресурсы на Луне
В течение нескольких недель США начнут официальные переговоры со странами-партнерами в космической сфере, такими как Канада, Япония, европейские страны и ОАЭ, которые, по мнению Америки, придерживаются той же позиции в вопросе добычи ресурсов на Луне.
Lenta.ru 18:47
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01