– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.

с чего всё началось

Министерство финансов РФ прогнозирует в 2020 году цену на нефть в среднем около 30 долларов за баррель, в 2021 году показатель будет немного выше, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

Минфин прогнозирует в 2020 году цену на нефть около $30 за баррель

Шоу-бизнес Бывший супруг Лолиты сразу после развода завел новую семью Лолита еще в 2019 году сообщила о том, что у нее есть новый избранник, но она до сих пор так и не рассказала общественности, кто он. 12

Общество Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса. 104

Наука Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии. 1,6K

Политика В Германии объявили в розыск российского хакера Прокуратура в Германии выдала ордер на арест российского хакера. Он обвиняется во взломе компьютерной системы бундестага в 2015 году. 45

Общество Финляндия с 14 мая откроет границы Постепенное открытие предприятий общепита, спортивные соревнования и чемпионаты планируют начать с 1 июня, библиотеки для выдачи книг открываются немедленно. 15

Здоровье Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса. 473

Авто АвтоВАЗ может отказаться от своего кроссовера Lada XRay Поправить продажи и репутацию российских автомобилей должна была линейка автомобилей Lada Vesta и Lada Xray, созданных совместными усилиями тольяттинских и французских инженеров. 4

Здоровье В Омске уволился главврач больницы, где ввели карантин В Омске уволился Георгий Соболев - главврач городской больницы №1, где было выявлено 16 случаев коронавируса COVID-19 и введен карантин. 389

Происшествия Завершено следствие дела экс-губернатора Ивановской области СКР завершено расследование уголовного дела бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, сообщила ТАСС его адвокат Анна Коткова. 14

Хоккей Нападающий Андрей Костицын покинет минское «Динамо» Нападающий Андрей Костицын покинул минское «Динамо», завил генеральный директор хоккейного клуба Дмитрий Басков 5 мая, сообщает пресс-служба команды.

Происшествия В Арабских Эмиратах загорелся небоскреб Сильный пожар произошел вечером 5 мая в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах. 144

Политика США собрались добывать ресурсы на Луне В течение нескольких недель США начнут официальные переговоры со странами-партнерами в космической сфере, такими как Канада, Япония, европейские страны и ОАЭ, которые, по мнению Америки, придерживаются той же позиции в вопросе добычи ресурсов на Луне.