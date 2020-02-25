Экономика
Пятый каналМинфин прогнозирует ставку по ипотеке ниже 8% к концу года
Заместитель главы ведомства пояснил, что это возможно и без снижения ключевой ставки ЦБ. Средняя ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже к концу 2020 года. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, сообщает ТАСС.
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Наука
Названа причина возрастной потери зрения
Исследование проведено учеными из Ирландии. Названа причина возрастной потери зрения.
Экономика
Ипотечникам позволят продать проблемный залог самостоятельно
Ипотечным заемщикам могут законодательно разрешить самостоятельно продавать жилье, которое находится в залоге у банка.
Религия
Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман
Армия и оружие
Турецкая армия и боевики-исламисты пошли на повторный штурм Нейраба
Теннис
Мария Шарапова завершила карьеру
Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет.
Политика
Заседание комитета министров Совета Европы перенесли в Страсбург
Заседание комитета министров Совета Европы (КМСЕ) 14—15 мая состоится не в Тбилиси, а в Страсбурге, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
Политика
Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Политика
Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля
Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Кино
Новый фильм о Джеймсе Бонде станет кульминацией всей «бондианы»
Кино
Фильм «Супермен: красный сын» выясняет, что будет, если Человек из стали угодит в СССР? (CNN, США) (CNN)
Общество
Посольство России вошло в топ неплательщиков за въезд в центр Лондона
Российское посольство в Лондоне вошло в пятерку самых крупных должников по оплате въезда в центр города.
Общество
Китай обогнал США по количеству новых миллиардеров
По данным аналитиков, больше всего миллиардеров проживает в Пекине (110 человек), и этот рекорд столица КНР держит уже пятый год.
Политика
Экс-глава экономической разведки Франции станет ведущим RT France
Экс-глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе будет вести на телеканале RT France передачу о геополитике, сообщается на сайте телеканала.
Армия и оружие
В США опубликовали видео «уничтожения» танков «Армата»
Американский производитель вертолетов Bell разместил в ютуб-канале анимированный рекламный ролик, в котором модель 360 Invictus "уничтожает" перспективные российские танки на платформе "Армата".
Биатлон
Павлова завоевала золото в суперспринте на ЧЕ по биатлону
Политика
В Минске не удалось согласовать новое разведение сил в Донбассе
Как рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, разведение сил конфликтующих сторон по всей линии соприкосновения уже было согласовано на уровне помощников президентов, однако на саммите украинский лидер отказался от этого, настояв на том, что разведение должно состояться только на трех новых участках.
Происшествия
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
Культура
Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта
Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.
Политика
Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов
Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Происшествия
Депутат и его помощница задержаны по подозрению в вымогательстве
В Евпатории задержали 41-летнего депутата городского совета и его 48-летнюю помощницу.
Теннис
Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Дубае
Энергетика
Поставлять нефть в Белоруссию решили пять новых компаний из России
В середине января о поставках нефти в Белоруссию без премии сообщили две компании, которые входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.
Происшествия
К посольству Киргизии в Москве пришел мужчина с зашитым ртом
От посольства Киргизии в Москве в полицию доставили мужчину, подошедшего к зданию дипмиссии с зашитым ртом, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Экономика
Украина ввела антидемпинговые пошлины на российскую сталь
Украина ввела антидемпинговую пошлину на часть стальной российской продукции.
Шоу-бизнес
Телеведущая Катя Жужа вышла замуж за сына миллионера Артема Маркелова
Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» официально зарегистрировала брак с 25-летним сыном миллионера Артемом Маркеловым.
Общество
У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус
Российские врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, находящихся в карантине в Казани, передает ТАСС слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 28 февраля в России будет введен запрет на выдачу визы гражданам Ирана, за исключением гуманитарных и деловых, а с 1 марта будет остановлено авиасообщение с Южной Кореей, кроме рейсов компаний «Аэрофлот» и «Аврора», сообщает «Интерфакс».
Общество
Проверки китайских туристов в транспорте Москвы попросили прекратить
Посольство Китая попросило правительство Москвы прекратить проверки китайских туристов в связи с профилактикой коронавируса в городском общественном транспорте.