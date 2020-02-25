Экономика

Пятый каналПятый каналМинфин прогнозирует ставку по ипотеке ниже 8% к концу года

Заместитель главы ведомства пояснил, что это возможно и без снижения ключевой ставки ЦБ. Средняя ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже к концу 2020 года. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, сообщает ТАСС.
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