Энергетика

RT на русскомRT на русскомСилуанов дал прогноз относительно цен на нефть в 2020 году

«Что касается прогнозов, то в этом году мы ждём около $30 за баррель (в среднем по году с учётом довольно высоких цен в I квартале), в следующем — немногим больше», — заявил министр финансов в ответ на вопрос о базовом прогнозе цены на нефть.
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