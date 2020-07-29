Экономика

ИзвестияИзвестияМинфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
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с чего всё началось

Держи фонд шире: неподтвержденные доходы отдадут пенсионерам

В Пенсионном фонде от комментариев «Известиям» по поводу инициативы Минфина воздержались. В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами.
Известия27 июля в 17:01

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Дмитрий Бутрин о законопроекте о конфискации денег коррупционеров

Коммерсантъ11:47

Минфин: поправки о передаче ПФР конфискованных денег технические

Газета.Ru29 июля в 01:54

Михеев разгромил объяснение по конфискации: "А где наши денежки, если в ПФР их не хватает?"

Царьград29 июля в 18:46

Жириновский прокомментировал передачу денег коррупционеров пенсионерам

ФедералПресс00:16

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Известия28 июля в 19:56

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

РИА Новости28 июля в 12:32

Минфин предложил забирать подозрительные сбережения. Биткоин под угрозой

РБК28 июля в 08:13
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Происшествия

Трамп назвал нелепым решение об отмене смертного приговора Царнаеву

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал решение апелляционного суда первого округа отменить смертный приговор Джохару Царнаеву по делу о теракте на Бостонском марафоне в 2013 году.
RT на русском 18:16
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Общество

Сергей Гармаш заявил об уходе из театра «Современник»

REGNUM 09:49
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Наука

В США оживили микробов возрастом 100 миллионов лет

Ученые полагают, что микроорганизмы имеют возраст более 100 миллионов лет.
Lenta.ru 29 июля в 13:33
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Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Ранее стало известно, что в санатории под Минском и в южной части страны полиция задержала 33 «боевика иностранной частной компании Вагнер».
Evo-rus.com 09:09
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Общество

Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным

В условиях пандемии коронавируса в новом учебном году студенты и преподаватели российских вузов будут обязаны носить маски, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ 11:41
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Политика

Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru вчера в 10:59
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Общество

Оппозиция сообщила о 60 тысячах на митинге Тихановской в Минске

BFM.ru 01:50
Наука

На Мадагаскаре открыт новый вид мышиных лемуров

Биологи из Германии, США, Франции, Португалии и Мадагаскара описали неизвестный ранее вид мышиных лемуров, обитающий в тропических лесах острова Мадагаскар.
Полит.ру вчера в 03:01
Футбол

Глушенков начал тренироваться с основой «Спартака»

Полузащитник Максим Глушенков приступил к тренировкам с основой «Спартака».
Sports.ru 16:52
Шоу-бизнес

Ведущая «Утра России» Ландер попрощалась со зрителями в прямом эфире

News.ru 00:55
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Фигурное катание

Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко

Чуть позже тренер написала в комментариях, к кому перейдёт Косторная. По её информации, фигуристка присоединится к группе Евгения Плющенко.
RT на русском 12:52
8
Политика

ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии

Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.
Общественная служба новостей 29 июля в 09:19
5
Общество

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье

Газета.Ru 18:02
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Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

REGNUM 17:10
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Технологии

Nvidia может купить разработчика ARM-чипов за $32 миллиарда

SoftBank купила Arm Holdings в 2016 году за $31 миллиард. Эта фирма проектирует процессорные ядра, но сами чипы не выпускает.
Вести.Ru 14:11
2
Экономика

Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян

Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 05:20
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Кино

Студия Pixar анонсировала выход полнометражного мультфильма «Лука»

ToDay News Ufa 05:27
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Кино

Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля

Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости 28 июля в 09:26
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Футбол

ЦСКА планирует приобрести футболиста олимпийской сборной Аргентины

Московский ЦСКА планирует приобрести футболиста "Архентинос Хуниорс" Фаусто Веру, передает TyC Sports.
Газета.Ru 13:39
Происшествия

В Крыму организатора перевозки задержали после ДТП с 9 погибшими

Российская газета 14:00
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Общество

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом и пневмонией, сообщил оперативный штаб.
РБК 16:45
1,7K
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
2,3K
Происшествия

На турбазе в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек

ТАСС 10:06
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Общество

Авиакомпании РФ отменили первые после карантина рейсы за рубеж

Авиакомпании РФ приняли решение внести изменения в расписание и отменить первые после снятия карантинного режима рейсы за рубеж в начале августа.
Дни24 09:48
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Происшествия

Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова

Добровинский отметил, что его доверители (он представляет троих из четырех потерпевших) не хотели досудебных денежных отношений с Ефремовым.
Известия вчера в 14:00
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Здоровье

Профессор Верткин перечислил признаки рака на ранней стадии

Профессор указал на признаки онкологического заболевания, которые нельзя игнорировать.
Evo-rus.com 02:12
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Футбол

Дзюба рассказал о связанных с «Зенитом» желаниях

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал о том, какие цели и желания у него связаны с петербургской командой, передает издание "Фонтанка".
Газета.Ru 18:05
Автоспорт

Шварцман провалил квалификацию Формулы 2, Мазепин стал 5-м

Фелипе Другович, выступающий в составе команды MP Motorsport, впервые в своей карьере выиграл квалификацию Формулы 2. По ходу второй попытки бразилец снял разом шесть десятых секунды с времени, которые было в тот момент лучшим.
Motorsport.com Россия 12:56
Наука

Риск развития депрессии снизили инъекции ботокса

РИА ОмскПресс 14:37
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Футбол

Кержаков продлил контракт с «Зенитом» вслед за Жирковым

Вести.Ru 11:16
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