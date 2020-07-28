Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
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с чего всё началось

Держи фонд шире: неподтвержденные доходы отдадут пенсионерам

Не только имущество Как выяснили "Известия", Минфин готовит поправки в ст. 46 и 146 Бюджетного кодекса РФ в части уточнения перечня доходов бюджета Пенсионного фонда.
Известия27 июля в 17:01

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Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Известиявчера в 19:56

Идею конфискации вкладов россиян объяснили

Lenta.ruвчера в 06:31

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

РИА Новостивчера в 12:32

Минфин разъяснил предлагаемые положения о конфискации коррупционных средств в пользу ПФР

RT на русскомвчера в 10:34

Минфин предложил забирать подозрительные сбережения. Биткоин под угрозой

РБКвчера в 08:13

ПФР пополнят деньгами коррупционеров

Ведомостивчера в 16:26

Конфискованные у коррупционеров деньги хотят раздавать пенсионерам

РЕН ТВвчера в 05:22
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Шоу-бизнес

Мария Голубкина изменила цвет волос и помолодела на 15 лет

RuNews24.ru вчера в 05:08
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Футбол

«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт

Московский "Спартак" предложил нападающему "Зенита" Александру Кокорину контракт на три года.
Российская газета вчера в 14:53
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Политика

Генпрокурор США: Россия может вмешаться в выборы президента 2020 года

Как писал NEWS.ru, накануне голосования 2016 года многие американские СМИ и эксперты подозревали Трампа в связях с Россией, но за четыре года президентства политик не только сохранил санкции в отношении РФ, но и ужесточил.
News.ru вчера в 16:35
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Политика

AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
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Происшествия

В Бурятии усилили группировку, которая ищет пропавший самолет Ан-2

ТАСС вчера в 23:48
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Общество

FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США

Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу.
РИА Новости вчера в 17:59
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Общество

Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных.
РИА Новости вчера в 05:49
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Здоровье

Саратовскую систему здравоохранения ждет масштабная оптимизация

Масштабную реорганизацию учреждений системы здравоохранения планируют провести в Саратовской области.
REGNUM вчера в 05:52
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Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Газета.Ru 27 июля в 06:55
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Происшествия

Пожаловавшаяся на усталость школьница умерла во сне от коронавируса

Девятилетняя американка Кимора Линум умерла во сне от коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:42
Общество

В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru вчера в 11:08
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Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи

Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика «Газель» на юго-востоке Москвы выросло до семи.
Известия 00:19
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Здоровье

В Кузбассе за сутки выявили 73 случая коронавируса

Коронавирус за последние сутки выявили еще у 73 жителей Кузбасса, 104 человека выздоровели, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 00:36
Политика

Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 12:46
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Авто

Петербуржцы чаще других выбирают автомобили серого цвета

В Петербурге чаще всего покупают автомобили серого или серебристого цвета (24%).
Piter.tv вчера в 04:47
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Хоккей

«Торонто» обыграл «Монреаль» благодаря голу Михеева

ProstoProSport вчера в 23:38
Политика

Украина пожаловалась генсеку ООН на морской парад в Севастополе

Украина обратилась к генеральному секретарю ООН в связи с проведением Россией морского парада в Крыму в честь дня ВМФ, об этом сообщает "Укринформ".
РИА Новости вчера в 21:47
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Армия и оружие

В США оценили военные учения Ирана с макетом авианосца

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля военные Ирана во время учений в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива отработали атаку по макету американского авианосца.
REGNUM вчера в 20:11
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Политика

Дегтярев рассказал о ситуации с демонстрантами в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что после разговора с ним митингующие стали успокаиваться, и отметил готовность впредь продолжать линию открытости в общении с людьми.
Известия 00:35
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Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в ограблении банка в Петербурге

Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на банк на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.
РБК вчера в 17:44
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Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
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Политика

В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов

Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском вчера в 07:01
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Происшествия

Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК 27 июля в 07:37
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Кино

HBO планирует снять сериал о создании вакцины от коронавируса

Телекомпания HBO планирует экранизировать процесс создания вакцины от CoViD-19.
Life.ru вчера в 05:47
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Происшествия

Сотрудник Росгвардии погиб при обстреле автомобиля в Ингушетии

В региональном управлении Росгвардии уточнили, что погибший был сотрудником вневедомственной охраны (одного из подразделений Росгвардии).
Коммерсантъ вчера в 15:54
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Происшествия

Алтайская чиновница получила реальный срок за взятки

Следствию удалось доказать, что мзду (общая сумма взяток превысила 2, 5 млн руб) чиновница регулярно получала с сентября 2015 года по декабрь 2018 года за незаконные действия и бездействие в отношении организаций, занимающихся реализацией алкогольной продукции.
REGNUM 00:28
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Общество

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости 27 июля в 18:46
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Игры

Разработчики показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

В рамках презентации Xbox Games Showcase показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. При этом разработчики до сих пор не сообщают дату выхода игры.
Нева Спорт 27 июля в 02:16
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Армия и оружие

Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27

Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.
РИА Новости вчера в 11:50
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Происшествия

Виктор Томенко прокомментировал гибель мужчины в драке в Барнауле

Катунь 24 вчера в 08:55
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