Экономика
РИА НовостиМинфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
Читать в источнике
Оценить1,5K
с чего всё началось
Не только имущество Как выяснили "Известия", Минфин готовит поправки в ст. 46 и 146 Бюджетного кодекса РФ в части уточнения перечня доходов бюджета Пенсионного фонда.Известия27 июля в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Минфин разъяснил предлагаемые положения о конфискации коррупционных средств в пользу ПФР
RT на русскомвчера в 10:34
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 00:57, Ашберн
Шоу-бизнес
Мария Голубкина изменила цвет волос и помолодела на 15 лет
RuNews24.ru вчера в 05:08
Футбол
«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
Московский "Спартак" предложил нападающему "Зенита" Александру Кокорину контракт на три года.
Российская газета вчера в 14:53
Политика
Генпрокурор США: Россия может вмешаться в выборы президента 2020 года
Как писал NEWS.ru, накануне голосования 2016 года многие американские СМИ и эксперты подозревали Трампа в связях с Россией, но за четыре года президентства политик не только сохранил санкции в отношении РФ, но и ужесточил.
News.ru вчера в 16:35
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
Происшествия
В Бурятии усилили группировку, которая ищет пропавший самолет Ан-2
ТАСС вчера в 23:48
Общество
FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США
Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу.
РИА Новости вчера в 17:59
Общество
Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных.
РИА Новости вчера в 05:49
Здоровье
Саратовскую систему здравоохранения ждет масштабная оптимизация
Масштабную реорганизацию учреждений системы здравоохранения планируют провести в Саратовской области.
REGNUM вчера в 05:52
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Газета.Ru 27 июля в 06:55
Происшествия
Пожаловавшаяся на усталость школьница умерла во сне от коронавируса
Девятилетняя американка Кимора Линум умерла во сне от коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:42
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru вчера в 11:08
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи
Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика «Газель» на юго-востоке Москвы выросло до семи.
Известия 00:19
Здоровье
В Кузбассе за сутки выявили 73 случая коронавируса
Коронавирус за последние сутки выявили еще у 73 жителей Кузбасса, 104 человека выздоровели, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 00:36
Политика
Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 12:46
Авто
Петербуржцы чаще других выбирают автомобили серого цвета
В Петербурге чаще всего покупают автомобили серого или серебристого цвета (24%).
Piter.tv вчера в 04:47
Хоккей
«Торонто» обыграл «Монреаль» благодаря голу Михеева
ProstoProSport вчера в 23:38
Политика
Украина пожаловалась генсеку ООН на морской парад в Севастополе
Украина обратилась к генеральному секретарю ООН в связи с проведением Россией морского парада в Крыму в честь дня ВМФ, об этом сообщает "Укринформ".
РИА Новости вчера в 21:47
Армия и оружие
В США оценили военные учения Ирана с макетом авианосца
Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля военные Ирана во время учений в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива отработали атаку по макету американского авианосца.
REGNUM вчера в 20:11
Политика
Дегтярев рассказал о ситуации с демонстрантами в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что после разговора с ним митингующие стали успокаиваться, и отметил готовность впредь продолжать линию открытости в общении с людьми.
Известия 00:35
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в ограблении банка в Петербурге
Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на банк на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.
РБК вчера в 17:44
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
Политика
В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов
Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском вчера в 07:01
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК 27 июля в 07:37
Кино
HBO планирует снять сериал о создании вакцины от коронавируса
Телекомпания HBO планирует экранизировать процесс создания вакцины от CoViD-19.
Life.ru вчера в 05:47
Происшествия
Сотрудник Росгвардии погиб при обстреле автомобиля в Ингушетии
В региональном управлении Росгвардии уточнили, что погибший был сотрудником вневедомственной охраны (одного из подразделений Росгвардии).
Коммерсантъ вчера в 15:54
Происшествия
Алтайская чиновница получила реальный срок за взятки
Следствию удалось доказать, что мзду (общая сумма взяток превысила 2, 5 млн руб) чиновница регулярно получала с сентября 2015 года по декабрь 2018 года за незаконные действия и бездействие в отношении организаций, занимающихся реализацией алкогольной продукции.
REGNUM 00:28
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости 27 июля в 18:46
Игры
Разработчики показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
В рамках презентации Xbox Games Showcase показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. При этом разработчики до сих пор не сообщают дату выхода игры.
Нева Спорт 27 июля в 02:16
Армия и оружие
Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.
РИА Новости вчера в 11:50
Происшествия
Виктор Томенко прокомментировал гибель мужчины в драке в Барнауле
Катунь 24 вчера в 08:55