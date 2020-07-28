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РИА Новости
РИА Новости

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.В источнике
С чего всё началось
Известия

Держи фонд шире: неподтвержденные доходы отдадут пенсионерам

В Пенсионном фонде от комментариев «Известиям» по поводу инициативы Минфина воздержались. В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами.
Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Газета.Ru

Минфин: поправки о передаче ПФР конфискованных денег технические

Газета.Ru01:54
Известия

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Известия19:56
RT на русском

Минфин разъяснил предлагаемые положения о конфискации коррупционных средств в пользу ПФР

RT на русскомвчера в 10:34
РИА Новости

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

РИА Новостивчера в 12:32
РБК

Минфин предложил забирать подозрительные сбережения. Биткоин под угрозой

РБКвчера в 08:13
Lenta.ru

Идею конфискации вкладов россиян объяснили

Lenta.ruвчера в 06:31
РЕН ТВ

Конфискованные у коррупционеров деньги хотят раздавать пенсионерам

РЕН ТВвчера в 05:22
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В Госдуму внесен законопроект о специальных экономических мерах

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о правовом механизме по блокировке и «замораживанию» счетов и имущества компаний и физлиц, в отношении которых введены ограничительные меры, передает корреспондент «Росбалта».
Росбалтвчера в 06:29
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Навальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал в Twitter свою налоговую декларацию за 2019 год после того, как журналистка телеканала Russia Today Екатерина Винокурова пообещала раскрыть размер своей зарплаты, если оппозиционер назовет свою.
РБКвчера в 11:09
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AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru18:13
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Польша побоялась размещать F-35 вблизи Калининградской области

Польша побоялась размещать истребители пятого поколения F-35 Lightning II на базе в городе Мальборк, расположенном на расстоянии 80 километров от Калининградской области, и в Миньск-Мазовецком, находящемся недалеко от Белоруссии.
Lenta.ruвчера в 17:09
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Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»

Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости20:36
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