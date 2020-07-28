Экономика
ИзвестияМинфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Проект уже внесли в правительство, новые нормы могут вступить в силу до конца 2020 года. Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
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с чего всё началось
В Пенсионном фонде от комментариев «Известиям» по поводу инициативы Минфина воздержались. В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами.Известиявчера в 17:01
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Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
Политика
Члены Общественной палаты РФ обсудили цензуру Google на круглом столе
Модератором мероприятия стал президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
Слово и Дело 06:11
Общество
МТС получил первую лицензию на 5G в России
МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ 06:34
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
Состояние госпитализированной с инсультом актрисы Елены Кондулайнен ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash во вторник, 28 июля.
Lenta.ru 05:29
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
Финансы
Курс евро впервые с апреля превысил 84 рубля
В середине дня курс доллара снижался на 0,1% — до 71,6 рубля, в то время как курс евро рос на 1% и впервые со 2 апреля достигал 84,4 рубля.
RT на русском вчера в 15:09
Политика
В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов
Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском 07:01
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
Общество
В Роспотребнадзоре назвали долю россиян с антителами к коронавирусу
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что пока нет данных о том, как долго могут сохраняться антитела в организме и возможно ли повторное заражение.
Известия 07:44
Наука
Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
Исследователи сравнили эффективность трех видов масок: однослойных, двухслойных и трехслойных хирургических средств индивидуальной защиты.
РИА Новости вчера в 15:43
Шоу-бизнес
Жена Нурлана Сабурова спровоцировала подписчиков на оскорбления Айзы
Высказывание, а особенно нецензурное слово в адрес ведущий популярного YouTube-шоу, не понравилось жене комика Нурлана Сабурова.
Радио Комсомольская правда 02:08
Происшествия
На Кубани подтверждено 95 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 28 июля 2020, 11:07 — REGNUM 95 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за прошедшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 28 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:07
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском вчера в 07:39
Политика
Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 06:35
Кино
Фильм Кончаловского вошел в основной конкурс Венецианского фестиваля
Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основной конкурс 77-го Венецианского кинофестиваля, сообщается в Twitter-аккаунте биеннале.
Rambler News Service 07:29
Экономика
Китай стал крупнейшим импортером российского мяса
Коммерсантъ вчера в 20:15
Киберспорт
Геймер скупил 23 тыс. игр в Steam ради уникального значка
Геймер из Китая с ником Sonix приобрёл 23 тыс. игр в Steam, чтобы получить уникальный значок «Коллекционер: 23 000+».
Чемпионат 05:28
Происшествия
Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи
Генеральная прокуратура РФ предъявила бывшему депутату Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики Раулю Арашукову и экс-члену Совфеда Рауфу Арашукову гражданский иск об изъятии их имущества и обращении в доход государства, сообщил надзорный орган во вторник, 28 июля.
Известия 06:07
Общество
Джонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе. Мнением он поделился в эфире Sky News.
Piter.tv 07:52
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости вчера в 18:46
Кино
HBO планирует снять сериал о создании вакцины от коронавируса
Телекомпания HBO планирует экранизировать процесс создания вакцины от CoViD-19.
Life.ru 05:47
Футбол
«Верона» проиграла «Лацио» в матче чемпионата Италии
Известия 26 июля в 16:44
Происшествия
Суды арестовали 15 участников стычек армян с азербайджанцами в Москве
В Москве арестовали уже 15 участников столкновений армянской и азербайджанской диаспор, вызванных обострением ситуации на границе двух стран.
РБК 07:11
Шоу-бизнес
У Тимати складываются непростые отношения с дочкой
Дочь Тимура Юнусова Алиса растет очень похожей на своего отца. Об этом рассказала мама Тимати Симона Юнусова.
Pravda.Ru 07:57
Кино
Режиссер Зак Снайдер показал новый костюм Супермена
Американский режиссер Зак Снайдер в рамках фестиваля Comic-Con показал необычную экипировку Супермена.
Piter.tv вчера в 02:11
Общество
Большинство россиян отказалось от электронных трудовых книжек
56% работающих участников опроса не намерены отказываться от бумажного формата, 6% уже оформили электронную трудовую книжку и еще 29% планируют это сделать.
Дни.ру 07:07