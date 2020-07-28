Экономика

ИзвестияИзвестияМинфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Проект уже внесли в правительство, новые нормы могут вступить в силу до конца 2020 года. Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
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с чего всё началось

Держи фонд шире: неподтвержденные доходы отдадут пенсионерам

В Пенсионном фонде от комментариев «Известиям» по поводу инициативы Минфина воздержались. В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами.
Известиявчера в 17:01

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Минфин назвал техническими поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Коммерсантъ07:12

Идею конфискации вкладов россиян объяснили

Lenta.ru06:31

Минфин разъяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

РИА Новости05:24

В Минфине разъяснили поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

RT на русском05:58

Конфискованные у коррупционеров деньги хотят раздавать пенсионерам

РЕН ТВ05:22

Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Известия06:39

Минфин объяснил суть поправок о передаче конфискованных денег в ПФР

РБК04:29
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Происшествия

В Башкирии четыре человека пострадали при взрыве на военном арсенале

В башкирском поселке Урман Иглинского района на территории бывшего военного склада произошел взрыв, в результате которого четыре человека пострадали.
Российская газета 06:52
Общество

Международное сообщество приступило к сборке реактора проекта ITER

Интерфакс 06:29
Происшествия

Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
51
Политика

Чиновников и блогеров наградят за работу на голосовании по Конституции

Как уточняется, в список войдут чиновники администрации президента, представители регионов и избирательных комиссий, члены "Единой России", Общероссийского народного фронта и рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, а также артисты и блогеры.
Газета.Ru 02:51
3,3K
Общество

МТС получил первую лицензию на 5G в России

МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ 06:34
328
Общество

Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август

Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
369
Экономика

Рекламная выручка «Яндекса» впервые упала на 15%

Рекламная выручка "Яндекса", которая является основным источником дохода холдинга, во втором квартале сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 24,8 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.
РБК 06:30
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Общество

Роспотребнадзор назвал долю пациентов с антителами к коронавирусу

Антитела к коронавирусу в России, по статистике, находят у 20—25% пациентов, сообщили интернет-порталу стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.
RT на русском 07:08
Общество

Кличко пришёл в Киевраду на костылях

28 июля мэр Киева Виталий Кличко появился на заседании горсовета на костылях.
Rusvesna.su 06:12
Политика

Кучма ушел из контактной группы по Донбассу

Глава государства подчеркнул, что работа Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной и что он относится к его решению с уважением и почтением.
Известия 06:34
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Футбол

ЦСКА предложил 7 млн евро за трансфер Карраскаля

Евро-футбол.ру 04:39
1
Общество

Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам

Как отмечает областное министерство образования, такой результат ЕГЭ в последний раз был зафиксирован в регионе в 2017 году, когда выпускница школы №2 города Пестово Анжелика Качалова набрала 100 баллов по русскому языку, обществознанию и истории.
РИА Новости вчера в 05:08
5
Экономика

Москва приняла решение не проводить кадастровую оценку в 2020 году

В кадастровой оценке 2020 года, которая оценивает стоимость недвижимости на 1 января текущего года, невозможно учесть влияние пандемии COVID-19, пояснил решение не проводить данную оценку столичный мэр.
РБК вчера в 05:02
84
Происшествия

Число пострадавших при взрыве гранаты в Самаре выросло до трех человек

В Самаре в результате взрыва гранаты во время семейного конфликта пострадали двое полицейских и женщина. Об этом сообщило СУ СК по региону.
Российская газета 05:31
84
Политика

В МИД России намерены расширить список стран для возобновления полётов

Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском 07:01
Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
1,8K
Политика

МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде за флаги ЛГБТ

«В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», — пояснил Пискарев.
РБК вчера в 14:27
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Здоровье

Скончались еще пять амурчан, у которых выявили коронавирус

С начала пандемии в регионе выявили 2660 носителей COVID. Выздоровели 1554 человек (за последние сутки 47).
Вести - Амурская область 05:05
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Общество

В Госдуме предложили вернуть прокуратуре право возбуждать дела

Ранее с предложением вернуть прокуратуре возможность возбуждать уголовные дела в интервью радиостанции «Вести ФМ» говорила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
РБК 04:48
52
Армия и оружие

Иран в ходе учений отработал атаку на американский авианосец

РИА Новости 06:16
20
Авто

Компания Skoda обновила свои модели в России

Кроссовер Skoda Kodiaq следующего модельного года теперь будет оснащен премиальной аудиосистемой MIB3 от VW и рулевым колесом с двумя спицами.
32CARS.ru вчера в 15:02
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Шоу-бизнес

Встречающаяся с Авербухом Арзамасова показала дорогое кольцо

Звезда сериала "Папины дочки" Елизавета Арзамасова показала во время эфира в Instagram внушительное дорогое кольцо, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 07:09
27
Экономика

Треть экономики России отработала в убыток

Кризис в российской экономике в первой половине года привел к тому, что треть компаний (36 процентов) работала себе в убыток.
Lenta.ru вчера в 02:07
39
Наука

Плавучий университет прибыл в район исследований в Баренцевом море

РИА Новости 06:41
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»

Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник вчера в 13:10
806
Политика

В Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске

RT на русском 06:26
396
Футбол

Главный тренер «Зенита» описал стиль команды

Главный тренер чемпиона России и обладателя Кубка России «Зенита» Сергей Семак рассказал, в чем заключается стиль его команды.
BetOn 04:08
Общество

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском вчера в 07:39
1,2K
Происшествия

На Кубани подтверждено 95 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 28 июля 2020, 11:07 — REGNUM 95 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за прошедшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 28 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:07
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Происшествия

Суды арестовали 15 участников стычек армян с азербайджанцами в Москве

В Москве арестовали уже 15 участников столкновений армянской и азербайджанской диаспор, вызванных обострением ситуации на границе двух стран.
РБК 07:11
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