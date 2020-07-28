В Пенсионном фонде от комментариев «Известиям» по поводу инициативы Минфина воздержались. В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами.

с чего всё началось

Ранее газета «Известия» сообщала, что Минфин предложил перечислять в Пенсионный фонд России денежные средства, законность получения которых невозможно доказать. Как уточнялось, законопроект внесли в правительство, новые нормы могут быть приняты в декабре 2020 года.

В Минфине разъяснили поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

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