Экономика
ИзвестияМинфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Проект уже внесли в правительство, новые нормы могут вступить в силу до конца 2020 года. Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
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с чего всё началось
В Пенсионном фонде от комментариев «Известиям» по поводу инициативы Минфина воздержались. В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами.Известиявчера в 17:01
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