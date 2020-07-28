Экономика
ИзвестияМинфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Проект уже внесли в правительство, новые нормы могут вступить в силу до конца 2020 года. Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
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с чего всё началось
В Пенсионном фонде от комментариев «Известиям» по поводу инициативы Минфина воздержались. В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами.Известиявчера в 17:01
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RuNews24.ru 08:04
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Финансы
Курс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля
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Политика
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Экономика
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Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
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Задержан руководитель исполкома Тукаевского района Ленар Авзалов
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Lenta.ru 06:37