Экономика

ИзвестияИзвестияМинфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Проект уже внесли в правительство, новые нормы могут вступить в силу до конца 2020 года. Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
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с чего всё началось

Держи фонд шире: неподтвержденные доходы отдадут пенсионерам

В Пенсионном фонде от комментариев «Известиям» по поводу инициативы Минфина воздержались. В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами.
Известиявчера в 17:01

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Минфин объяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Газета.Ru10:22

Минфин предложил забирать подозрительные сбережения. Биткоин под угрозой

РБК08:13

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Коммерсантъ07:12

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RT на русском10:34

Минфин разъяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

РИА Новости05:24

Конфискованные у коррупционеров деньги хотят раздавать пенсионерам

РЕН ТВ05:22

Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Известия06:39
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:30, Ашберн
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Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными

Учения Ирана с использованием макета авианосца США являются безответственными и безрассудными, хотя они и не повлияли на судоходство в Ормузском проливе, заявила РИА Новости официальный представитель 5-го флота США Ребекка Ребарич.
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20 сотрудников администрации Ялты заразились коронавирусом. Эту информацию подтвердил глава республики Сергей Аксенов.
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Масштабную реорганизацию учреждений системы здравоохранения планируют провести в Саратовской области.
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Лоза осудил Лолиту за высокие гонорары

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