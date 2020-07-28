Экономика
ИзвестияМинфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Проект уже внесли в правительство, новые нормы могут вступить в силу до конца 2020 года. Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
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с чего всё началось
Не только имущество Как выяснили "Известия", Минфин готовит поправки в ст. 46 и 146 Бюджетного кодекса РФ в части уточнения перечня доходов бюджета Пенсионного фонда.Известиявчера в 17:01
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Сергей Шнуров посетил акцию протеста в Хабаровске
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