Экономика

ИзвестияИзвестияМинфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Проект уже внесли в правительство, новые нормы могут вступить в силу до конца 2020 года. Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
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с чего всё началось

Держи фонд шире: неподтвержденные доходы отдадут пенсионерам

Не только имущество Как выяснили "Известия", Минфин готовит поправки в ст. 46 и 146 Бюджетного кодекса РФ в части уточнения перечня доходов бюджета Пенсионного фонда.
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Опасная магнитная буря ожидается во вторник, 28 июля.
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
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Youtube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград ТВ» без возможности восстановления, сообщил интернет-канал на свой странице «Вконтакте».
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Около трети торговых центров в РФ остаются закрытыми из-за коронавируса.
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