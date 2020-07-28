Экономика

ИзвестияИзвестияМинфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Проект уже внесли в правительство, новые нормы могут вступить в силу до конца 2020 года. Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
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с чего всё началось

Держи фонд шире: неподтвержденные доходы отдадут пенсионерам

В Пенсионном фонде от комментариев «Известиям» по поводу инициативы Минфина воздержались. В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами.
Известиявчера в 17:01

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Изымать серые зарплаты в пользу ПФР смогут у всех россиян

URA.Ru12:17

Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Известия06:39

Минфин разъяснил предлагаемые положения о конфискации коррупционных средств в пользу ПФР

RT на русском10:34

Минфин предложил забирать подозрительные сбережения. Биткоин под угрозой

РБК08:13

Идею конфискации вкладов россиян объяснили

Lenta.ru06:31

Конфискованные у коррупционеров деньги хотят раздавать пенсионерам

РЕН ТВ05:22

Минфин объяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

РИА Новости12:32
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:42, Ашберн
Происшествия

Выпавший из окна в Москве ребенок находится в тяжелом состоянии

РИА Новости 10:50
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Политика

Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что перенес коронавирус COVID-19 «на ногах», без проявления симптомов заболевания.
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Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

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Общество

Глава Минприроды поддержал ликвидацию мусоропроводов в жилых домах

В середине июня стало известно, что Общественная палата, Всероссийское общество охраны природы (ВООП) и Институт развития правового общества обратились к министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву с предложением о закрытии и консервации всех уже существующих мусоропроводов в жилых домах.
РБК 10:35
Кино

Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля

Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
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Шоу-бизнес

Кузьмин рассказал о мечте детства, которую исполнила Пугачева

Народный артист РФ Владимир Кузьмин заявил, что Алла Пугачёва ещё в 1984 году исполнила его давнюю мечту.
Территория новостей 01:16
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Происшествия

СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру

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Наука

Ученые разрабатывают заменяющую спортзал таблетку

МедиаПоток 09:17
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Общество

В России разрабатываются 26 вариантов вакцин от коронавируса

В России разрабатываются 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях, следует из презентации главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
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Экономика

В Совфеде отреагировали на предложение о деноминации рубля

Ранее с идеей деноминации рубля в 100 раз выступил глава аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.
Anews 11:55
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Транспорт

В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима

Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
РИА Новости 11:40
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Армия и оружие

Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными

Учения Ирана с использованием макета авианосца США являются безответственными и безрассудными, хотя они и не повлияли на судоходство в Ормузском проливе, заявила РИА Новости официальный представитель 5-го флота США Ребекка Ребарич.
РИА Новости 11:44
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
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Происшествия

Захвативший автобус украинский террорист раздавал заложникам деньги

Украинский террорист Максим Кривош, захвативший пассажирский автобус в Луцке 21 июля, перед освобождением раздал заложникам деньги и извинился.
Lenta.ru 12:29
Футбол

ЦСКА презентует новую форму до первого домашнего матча сезона 2020/21

Первый домашний матч Тинькофф РПЛ в сезоне 2020/21 ЦСКА проведет во втором туре против «Тамбова».
Bobsoccer 09:52
Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 26 июля в 13:46
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Энергетика

Китай сократил объёмы закупки газа из России

В мае текущего года поставки газа в Китай снизились на 12%, по сравнению с объемом поставленного голубого топлива в декабре-январе.
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Авто

Названы самые продаваемые в России кроссоверы от 2,5 до 3 млн рублей

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Технологии

PlayStation 5 может получить сменный корпус

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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
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Происшествия

Задержан руководитель исполкома Тукаевского района Ленар Авзалов

В Набережных Челнах задержали руководителя исполкома Тукаевского района Ленара Авзалова.
Chelny-biz.ru 09:46
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Общество

Знаток Скипский прекратил работу с детьми после обвинений в педофилии

Михаил Скипский прекратил работу с детьми после того, как его обвинили в домогательствах по отношению к несовершеннолетним.
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3
Происшествия

Фургал встречался с подозреваемым в убийстве незадолго до ареста

Незадолго до своего ареста экс-губернатор Сергей Фургал встречался с Андреем Кареповым, который проходит фигурантом по делу об убийстве двух бизнесменов в 2004 и 2005 годах.
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Экономика

Сбербанк: восстановление потребительского спроса в России затухает

Напомним, 23 июля аналитики Сбербанка сообщили о выходе потребительского спроса в России на плато.
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Общество

ВОЗ отказалась от идеи о второй волне коронавируса

В ВОЗ больше не считают, что миру угрожает вторая волна коронавируса.
BFM.ru 10:21
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Общество

«Левада-Центр»: 45% россиян поддерживают протесты в Хабаровском крае

Из всех опрошенных, 45% россиян положительно относятся к тем, кто выходит на акции, и только 17% — отрицательно.
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Армия и оружие

Парад в честь Дня ВМФ России оценили в Японии

Парад в честь Дня ВМФ России оценили в Японии. Местное издание Yomiuri опубликовало статью о проведенном в Петербурге параде боевой техники.
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Космос

Конкуренты запустили аппараты к Марсу, а «Роскосмос» - мобильное приложение

23 июля Китай запустил к Марсу сложнейшую миссию «Тяньвэнь-1».
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Google соединит США, Великобританию и Испанию новым сетевым кабелем

В корпорации заявили, что внедряют в сеть кабелей передовые технологии. Таким образом, значительно обновятся старые действующие линии.
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Футбол

Пресс-атташе «Спартака» Лисин покинул клуб. Его сменил Кулемин

На должности директора департамента по связям с общественностью «Спартака» Лисин сменил Леонида Трахтенберга, покинувшего ее весной 2019 года.
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