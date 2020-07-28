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Известия
Известия

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.В источнике
С чего всё началось
Известия

Держи фонд шире: неподтвержденные доходы отдадут пенсионерам

Не только имущество Как выяснили "Известия", Минфин готовит поправки в ст. 46 и 146 Бюджетного кодекса РФ в части уточнения перечня доходов бюджета Пенсионного фонда.
Известиявчера в 17:01
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РБК

Минфин предложил забирать подозрительные сбережения. Биткоин под угрозой

РБКвчера в 08:13
Ведомости

ПФР пополнят деньгами коррупционеров

Ведомостивчера в 16:26
РИА Новости

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

РИА Новостивчера в 12:32
RT на русском

Минфин разъяснил предлагаемые положения о конфискации коррупционных средств в пользу ПФР

RT на русскомвчера в 10:34
Известия

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Известия19:56
Lenta.ru

Идею конфискации вкладов россиян объяснили

Lenta.ruвчера в 06:31
РЕН ТВ

Конфискованные у коррупционеров деньги хотят раздавать пенсионерам

РЕН ТВвчера в 05:22

Суд отказался вернуть в Генпрокуратуру дело младшей сестры Хачатурян

Бутырский районный суд Москвы на досудебной подготовке по уголовному делу в отношении Марии Хачатурян, которую на момент убийства отца признали невменяемой, отказался возвращать дело в Генпрокуратуру России.
РБКвчера в 15:43
5

BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов

Учитывая, что часть товаров и услуг пока не включены в ETS ЕС (Emission trading scheme - схема торговли квотами на эмиссии парниковых газов), например транспортные услуги, BCG определяет облагаемую новым сбором базу в 100-160 млн т, что и дает нагрузку для экспортеров из России на уровне от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год.
Российская газетавчера в 17:01
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Сербская модель рассказала о романе с супругом Ксении Бородиной

Бикини-модель, на которую подписаны почти 400 тыс. человек, рассказала, что на данный момент имеет романтические отношения с неким бизнесменом из России, который очень богат и является женатым мужчиной, а также воспитывает детей.
RuNews24.ruвчера в 04:17
5

В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов

Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русскомвчера в 07:01
26

121 случай коронавируса в Алтайском крае выявили за сутки

За последние сутки в Алтайском крае у 121 человека выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели и выписаны — 294 пациента, также зарегистрировано еще три смертельных случая, в том числе два — непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.comвчера в 01:40
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