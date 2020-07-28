121 случай коронавируса в Алтайском крае выявили за сутки

За последние сутки в Алтайском крае у 121 человека выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели и выписаны — 294 пациента, также зарегистрировано еще три смертельных случая, в том числе два — непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.