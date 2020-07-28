Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
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Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.В источнике
С чего всё началось
Держи фонд шире: неподтвержденные доходы отдадут пенсионерам
Не только имущество Как выяснили "Известия", Минфин готовит поправки в ст. 46 и 146 Бюджетного кодекса РФ в части уточнения перечня доходов бюджета Пенсионного фонда.
Известиявчера в 17:01
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Минфин разъяснил предлагаемые положения о конфискации коррупционных средств в пользу ПФР
RT на русскомвчера в 10:34