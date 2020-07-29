Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
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с чего всё началось

Держи фонд шире: неподтвержденные доходы отдадут пенсионерам

В Пенсионном фонде от комментариев «Известиям» по поводу инициативы Минфина воздержались. В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами.
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Суд США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт на марафоне

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Общество

Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
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Экономика

Путин подписал закон о регулировании криптовалют

В документе дано определение цифровым финансовым активам (ЦФА) - это цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только через внесение записей в информационной системе на основе распределенного реестра (блокчейна).
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Наука

Центр «Сириус» получил грант на исследование коронавируса

Научно-технологический университет (НТУ) "Сириус" в Сочи получил грант на исследование патогенеза COVID-19.
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Общество

Россия открывает границу с Абхазией 1 августа

В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
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Емельяненко получил за бой с Исмаиловым 10 млн рублей

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За последние сутки в Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом и пневмонией, сообщил оперативный штаб.
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Политика

Россия ужесточила контроль на границе с Белоруссией из-за коронавируса

На границе России и Белоруссии ужесточен контроль за всеми, кто пересекает границу с обе стороны.
Городовой 13:32
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Армия и оружие

Российский Су-27 вновь перехватил самолет США над Черным морем

После обнаружения воздушной цели над нейтральными водами Черного моря в небо был поднят дежурный по противовоздушной обороне истребитель Су-27 Южного военного округа.
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Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в «Орел и Решку»

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В Липецке праздник выпускников закончился салютом

На городской набережной закончился праздник выпускников липецких школ. Занавесом выпускного бала стал салют над акваторией реки Воронеж.
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На 31 июля в Ростовской области у 12 941 человека выявлен коронавирус.
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Apple стала самой дорогой компанией в мире

Apple снова стала самой дорогой компанией в мире, капитализация американской корпорации на фоне ралли акций, связанного с сильной отчетностью, достигла 1,77 триллиона долларов, что превысило стоимость нефтяной Saudi Aramco, свидетельствуют данные торгов.
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Задержание более 30 россиян в Белоруссии назвали планом Лукашенко

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Задержанных в Белоруссии россиян перевели в более комфортные условия

Задержанные в Белоруссии граждане России переведены в "более комфортное учреждение".
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Российская журналистка раскрыла реальную обстановку на курортах Крыма

Российская журналистка раскрыла реальную обстановку с распространением коронавирусной инфекции на курортах Крыма.
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В Москве эвакуировали ТЦ из-за анонимной угрозы

Из торгового центра "Город" на Рязанском проспекте в Москве вывели 2,5 тысячи человек из-за анонимной угрозы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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