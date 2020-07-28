Экономика

ИзвестияИзвестияМинфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
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с чего всё началось

Держи фонд шире: неподтвержденные доходы отдадут пенсионерам

Не только имущество Как выяснили "Известия", Минфин готовит поправки в ст. 46 и 146 Бюджетного кодекса РФ в части уточнения перечня доходов бюджета Пенсионного фонда.
Известиявчера в 17:01

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Минфин предложил забирать подозрительные сбережения. Биткоин под угрозой

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ПФР пополнят деньгами коррупционеров

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Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

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Минфин разъяснил предлагаемые положения о конфискации коррупционных средств в пользу ПФР

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Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

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Идею конфискации вкладов россиян объяснили

Lenta.ru06:31

Конфискованные у коррупционеров деньги хотят раздавать пенсионерам

РЕН ТВ05:22
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 20:13, Ашберн
Экономика

BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов

Учитывая, что часть товаров и услуг пока не включены в ETS ЕС (Emission trading scheme - схема торговли квотами на эмиссии парниковых газов), например транспортные услуги, BCG определяет облагаемую новым сбором базу в 100-160 млн т, что и дает нагрузку для экспортеров из России на уровне от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год.
Российская газета вчера в 17:01
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Футбол

«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт

Московский "Спартак" предложил нападающему "Зенита" Александру Кокорину контракт на три года.
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ВШЭ ответила профессору Гусейнову докладом об оправдании терроризма

Ранее ВШЭ обещала дать правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова, которое многие расценили как оправдание терроризма.
РБК 12:07
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Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост, где перечислил семь причин, по которым политика Apple в отношении разработчиков приложений касается пользователей.
РИА Новости 12:42
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Общество

В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
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Экономика

Правительство РФ предлагает расширить применение экономических санкций

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%.
Коммерсантъ 15:07
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Общество

Правоохранители изъяли у митингующих в Хабаровске топор и ножи

Газета.Ru 01:45
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Общество

Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Абхазии

Ранее сообщалось, что Абхазия откроет границы для российских туристов после того, как Россия оценит ситуацию с КОВИД-19 в республике.
Evo-rus.com 09:11
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Футбол

«Интер» победил «Наполи» в матче чемпионата Италии

"Интер" дома одержал победу над "Наполи" в матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости 18:03
Происшествия

Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
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Шоу-бизнес

Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи

Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
Evo-rus.com 04:29
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Экономика

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 18:51
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Происшествия

В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии

Вблизи трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружено тело сотрудника подразделения вневедомственной охраны Росгвардии.
РБК 15:46
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Космос

Астрономы спрогнозировали гибель ближайшего к Земле скопления звезд

Актуальные Новости 15:22
Политика

Песков: декларации о доходах Путина опубликуют своевременно

Декларации о доходах президента РФ Владимира Путина и сотрудников администрации Кремля будут опубликованы своевременно, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 20:02
Общество

В Забайкальском крае одним министерством стало меньше

Правительство Забайкальского края реорганизовало министерство инвестиционного развития.
Байкал24 15:36
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Общество

Джонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе

В некоторых странах Европы появились признаки второй волны COVID-19.
Российская газета 17:52
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Космос

NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров

Объект размером с футбольное поле приблизится к планете 5 августа. Подразделение NASA сообщило о приближении к Земле астероида.
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Армия и оружие

Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27

Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.
РИА Новости 11:50
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Кино

Фильм «Довод» Кристофера Нолана перенесли на 26 августа

Долгожданный фильм Кристофера Нолана «Довод», снятый камерами IMAX, выходит в кинотеатрах в мире с 26 августа, - заявил Warner Bros.
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Игры

Прибытие на Землю и геймплей во вступительном ролике Destroy All Humans

Издание IGN опубликовало 16-минутное вступление из ремейка Destroy All Humans от Black Forest Games.
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Шоу-бизнес

72-летняя София Ротару опубликовала редкое фото без макияжа

Известная артистка София Ротару опубликовала в своем Instagram редкий снимок, на котором звезда без макияжа.
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Кино

Кинотеатры в России откроются с десятью премьерными фильмами

Десять премьерных фильмов выйдут в прокат в первую неделю работы российских кинотеатров.
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Политика

Дегтярев намерен общаться в хабаровчанами без «посредников»

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что будет работать с населением на этом посту без посредников в лице чиновников и партий.
РИА Новости 20:05
Политика

В Совете ЕС продлили закрытие границ с Россией до середины августа

Евросоюз вновь не включит Россию в список стран, не входящих в объединение, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
Страна Советов on-line 04:55
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Космос

На Байконуре установили на старт «Протон-М» с двумя спутниками связи

РИА Новости 26 июля в 03:42
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»

Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
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Экономика

Сбербанк: восстановление потребительского спроса в России затухает

Напомним, 23 июля аналитики Сбербанка сообщили о выходе потребительского спроса в России на плато.
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Футбол

Четвёртая команда Серии А может остаться без Лиги чемпионов

Рассказываем, в каком случает четвёртый клуб Серии А останется без ЛЧ.
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Финансы

РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков

Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
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