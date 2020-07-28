Экономика
ИзвестияМинфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
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с чего всё началось
Не только имущество Как выяснили "Известия", Минфин готовит поправки в ст. 46 и 146 Бюджетного кодекса РФ в части уточнения перечня доходов бюджета Пенсионного фонда.Известиявчера в 17:01
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Экономика
BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов
Учитывая, что часть товаров и услуг пока не включены в ETS ЕС (Emission trading scheme - схема торговли квотами на эмиссии парниковых газов), например транспортные услуги, BCG определяет облагаемую новым сбором базу в 100-160 млн т, что и дает нагрузку для экспортеров из России на уровне от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год.
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«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
Московский "Спартак" предложил нападающему "Зенита" Александру Кокорину контракт на три года.
Российская газета 14:53
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ВШЭ ответила профессору Гусейнову докладом об оправдании терроризма
Ранее ВШЭ обещала дать правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова, которое многие расценили как оправдание терроризма.
РБК 12:07
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Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост, где перечислил семь причин, по которым политика Apple в отношении разработчиков приложений касается пользователей.
РИА Новости 12:42
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
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Вести.Ru 11:08
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Правительство РФ предлагает расширить применение экономических санкций
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%.
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Общество
Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Абхазии
Ранее сообщалось, что Абхазия откроет границы для российских туристов после того, как Россия оценит ситуацию с КОВИД-19 в республике.
Evo-rus.com 09:11
Футбол
«Интер» победил «Наполи» в матче чемпионата Италии
"Интер" дома одержал победу над "Наполи" в матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости 18:03
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
Evo-rus.com 04:29
Экономика
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 18:51
Происшествия
В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии
Вблизи трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружено тело сотрудника подразделения вневедомственной охраны Росгвардии.
РБК 15:46
Космос
Астрономы спрогнозировали гибель ближайшего к Земле скопления звезд
Актуальные Новости 15:22
Политика
Песков: декларации о доходах Путина опубликуют своевременно
Декларации о доходах президента РФ Владимира Путина и сотрудников администрации Кремля будут опубликованы своевременно, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 20:02
Общество
В Забайкальском крае одним министерством стало меньше
Правительство Забайкальского края реорганизовало министерство инвестиционного развития.
Байкал24 15:36
Общество
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В некоторых странах Европы появились признаки второй волны COVID-19.
Российская газета 17:52
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Объект размером с футбольное поле приблизится к планете 5 августа. Подразделение NASA сообщило о приближении к Земле астероида.
Piter.tv 01:09
Армия и оружие
Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.
РИА Новости 11:50
Кино
Фильм «Довод» Кристофера Нолана перенесли на 26 августа
Долгожданный фильм Кристофера Нолана «Довод», снятый камерами IMAX, выходит в кинотеатрах в мире с 26 августа, - заявил Warner Bros.
Регион online 11:38
Игры
Прибытие на Землю и геймплей во вступительном ролике Destroy All Humans
Издание IGN опубликовало 16-минутное вступление из ремейка Destroy All Humans от Black Forest Games.
Srnsk 26 июля в 17:50
Шоу-бизнес
72-летняя София Ротару опубликовала редкое фото без макияжа
Известная артистка София Ротару опубликовала в своем Instagram редкий снимок, на котором звезда без макияжа.
ИнфоСМИ 08:49
Кино
Кинотеатры в России откроются с десятью премьерными фильмами
Десять премьерных фильмов выйдут в прокат в первую неделю работы российских кинотеатров.
Mockva.ru 12:20
Политика
Дегтярев намерен общаться в хабаровчанами без «посредников»
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что будет работать с населением на этом посту без посредников в лице чиновников и партий.
РИА Новости 20:05
Политика
В Совете ЕС продлили закрытие границ с Россией до середины августа
Евросоюз вновь не включит Россию в список стран, не входящих в объединение, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
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Космос
На Байконуре установили на старт «Протон-М» с двумя спутниками связи
РИА Новости 26 июля в 03:42
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»
Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник вчера в 13:10
Экономика
Сбербанк: восстановление потребительского спроса в России затухает
Напомним, 23 июля аналитики Сбербанка сообщили о выходе потребительского спроса в России на плато.
Коммерсантъ 08:53
Футбол
Четвёртая команда Серии А может остаться без Лиги чемпионов
Рассказываем, в каком случает четвёртый клуб Серии А останется без ЛЧ.
Евро-футбол.ру 07:27
Финансы
РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков
Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
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