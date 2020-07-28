Экономика

ИзвестияИзвестияМинфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
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с чего всё началось

Держи фонд шире: неподтвержденные доходы отдадут пенсионерам

В Пенсионном фонде от комментариев «Известиям» по поводу инициативы Минфина воздержались. В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами.
Известия27 июля в 17:01

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Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Известиявчера в 19:56

ПФР пополнят деньгами коррупционеров

Ведомостивчера в 16:26

Идею конфискации вкладов россиян объяснили

Lenta.ruвчера в 06:31

Минфин разъяснил предлагаемые положения о конфискации коррупционных средств в пользу ПФР

RT на русскомвчера в 10:34

Минфин предложил забирать подозрительные сбережения. Биткоин под угрозой

РБКвчера в 08:13

Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

РИА Новостивчера в 12:32

Конфискованные у коррупционеров деньги хотят раздавать пенсионерам

РЕН ТВвчера в 05:22
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 00:33, Ашберн
Кино

Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv вчера в 01:11
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Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
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Хоккей

Александр Гулявцев покинул пост главного тренера хабаровского «Амура»

Как сообщили в пресс-службе хабаровского хоккейного клуба «Амур», Александр Гулявцев, занимавший должность главного тренера с начала прошлого года, покинул команду.
КП - Хабаровск вчера в 08:12
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Нижняя палата российского парламента одобрило выплаты для детей в размере 10 тысяч в августе месяце.
Лезги газет 00:25
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Политика

Украина пожаловалась генсеку ООН на морской парад в Севастополе

Украина обратилась к генеральному секретарю ООН в связи с проведением Россией морского парада в Крыму в честь дня ВМФ, об этом сообщает "Укринформ".
РИА Новости вчера в 21:47
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Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

МонаВиста 27 июля в 07:50
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Политика

AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
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Политика

Китай ответил США на вторжение в генконсульство КНР в Хьюстоне

По Венской конвенции и консульскому договору между Америкой и Китаем американская сторона не имела права проникать в помещения.
Evo-rus.com вчера в 06:27
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Космос

NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров

Объект размером с футбольное поле приблизится к планете 5 августа. Подразделение NASA сообщило о приближении к Земле астероида.
Piter.tv вчера в 01:09
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Игры

Хоррор для взрослых Lust from Beyond выйдет 24 сентября

Игромания.ру вчера в 04:43
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Политика

Пашинян ответил на претензии Симоньян к Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на заявление главного редактора RT Маргариты Симоньян о том, что армянские власти демонстрируют неблагодарное отношение к России.
Московский Комсомолец вчера в 06:24
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Происшествия

В ДТП с автобусом в Москве пострадали семь человек

Один человек погиб и семь пострадали в ДТП с участием автобуса и "Газели" на юго-востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости вчера в 23:51
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Футбол

«Интер» обыграл «Наполи» и вернулся на второе место в Серии А

Миланский клуб вышел на второе место в таблице Серии А. «Интер» за тур до окончания чемпионата на одно очко опережает «Аталанту».
LiveSport.ru вчера в 17:51
Общество

В Хабаровске арестовали водителя «Фургаломобиля»

В Хабаровске по ч. 6.1 ст. 20.2 КОАП (нарушение правил собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) на восемь суток арестовали Ростислава Буряка.
РБК вчера в 09:24
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Общество

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости 27 июля в 18:46
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Происшествия

Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия 27 июля в 08:46
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Происшествия

Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК 27 июля в 07:37
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Футбол

В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА

ЦСКА презентовал выпуск нового шоу, в котором общаются куклы, изображающие вратаря армейцев Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.
RT на русском вчера в 14:18
Общество

FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США

Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу.
РИА Новости вчера в 17:59
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
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Общество

С крабовых компаний сняли арест, который блокировал сделку Собчак

Коммерсантъ вчера в 21:41
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Общество

ВОЗ опровергла вероятность второй волны коронавируса

Всемирная организация здравоохранения заявила, что второй волны коронавируса COVID-19 не будет.
Газета.Ru вчера в 14:17
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Футбол

Игорь Осинькин: «Крылья Советов» находятся в тяжёлой ситуации

Чемпионат вчера в 12:13
Наука

Названа лучшая маска для защиты от коронавируса

Команда исследователей из Австралии выяснила, что от COVID-19 лучше всего может защитить хирургическая маска.
Discover24 вчера в 05:10
63
Общество

Врачи рассказали об опасности дыни и арбуза

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве", что дыня противопоказана при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и детям до двух лет.
Москва 24 вчера в 22:37
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Общество

Дегтярёв рассказал о ситуации в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что ситуация, которая сложилась в Хабаровске, в целом вселяет «осторожный оптимизм».
RT на русском вчера в 20:51
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Технологии

Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост, где перечислил семь причин, по которым политика Apple в отношении разработчиков приложений касается пользователей.
РИА Новости вчера в 12:42
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем

Асмус разместила ролик, который иронично назвала "После развода оргазм только такой".
iReactor вчера в 11:13
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Здоровье

Пристрастие к определенным продуктам может говорить о заболевании

Ученые сделали вывод, что постоянное желание есть определенные продукты, намекает на некоторые проблемы со здоровьем.
Миасский рабочий вчера в 23:30
29
Общество

МТС получил первую лицензию на 5G в России

МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ вчера в 06:34
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