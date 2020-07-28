В Пенсионном фонде от комментариев «Известиям» по поводу инициативы Минфина воздержались. В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами.

с чего всё началось

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.

Кино В Европе появился новый видеосервис Sooner В библиотеку онлайн-кинотеатра входят независимые и артхаусные работы известных режиссеров, новые фильмы молодых кинематографистов, короткометражные и документальные фильмы.

Происшествия Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео. 828

Шоу-бизнес 44-летняя актриса Елена Захарова показала стройную фигуру в купальнике Подписчики оценили формы женщины 44-летняя актриса театра и кино Елена Захарова на своей странице в Instagram опубликовала новую фотографию в купальнике, которая пришлась по вкусу подписчикам.

Происшествия Адвокат потерпевших сделал прогноз по приговору Ефремова Александр Добровинский, адвокат потерпевших по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова, дал прогноз по приговору актеру. 13

Экономика Лекарства в России подорожали на 8–24% За год средневзвешенная стоимость упаковки отечественных лекарств выросла на 23,8% — до 115 рублей, свидетельствуют данные DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».

Политика В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.

Футбол Дубль Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Сампдорию» Футбольный клуб «Милан» одержал победу над «Сампдорией» в рамках 37 тура Серии А. Встреча закончилась со счетом 1:4. Такой информацией делится новостное издание livesport.ru.

Общество Число обломков взорвавшегося на орбите российского бака выросло втрое Количество обломков бака разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, выросло почти втрое - с 65 до 175, следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.

Шоу-бизнес Собчак показала кадры со свадьбы журналиста Колесникова Журналист Андрей Колесников расстался с холостяцкой жизнью и женился на коллеге Дарие Донсковой. Кадры со свадьбы показала Ксения Собчак. 16

Политика Трамп заявил о нежелании переносить выборы президента США Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что он не хочет переносить намеченные на ноябрь этого года президентские выборы в США. 432

Политика МИД РФ ответил на задержание россиян в Белоруссии Транзитом в третью страну Российские граждане, задержанные под Минском, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты и ресурсы за рубежом, за пределами Белоруссии, пояснил, со своей стороны, посол России в Минске Дмитрий Мезенцев. 679

Авто PSA показал новую модульную электрическую платформу Альянс PSA сообщил о работе над новой модульной платформой eVMP (Electric Vehicle Modular Platform), которая создаётся специальной для электрических моделей.

Общество Навальный нашел у Дегтярева недвижимость на 125 млн рублей Семья врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева владеет домом и квартирой общей стоимостью 125 млн рублей, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. 67

Здоровье Врач назвал самые первые признаки онкологии Среди первых сигналов опасного заболевания, которые требуют обращения к специалистам, профессор выделил изменение ритма дефекации и мочеиспускания, незаживающие язвы, необычные кровотечения или кровянистые выделения. 22

Экономика Российские банки запросят доступ к «спящим счетам» клиентов Москва, 31 июля 2020, 03:33 — REGNUM Несколько российских банков предложили изменить законодательство, чтобы получить право самостоятельного списания средств со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить и при этом они не вышли на связь.

Экономика Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. 36