Экономика

ИзвестияИзвестияМинфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

В министерстве отметили, что по сути — это техническая правка. Сами поправки касаются уточнений, вносимых в бюджетный кодекс, чтобы получить возможность конфисковать в пользу ПФР не только имущество, но и деньги, если доказать их законность не удалось.
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с чего всё началось

Держи фонд шире: неподтвержденные доходы отдадут пенсионерам

В Пенсионном фонде от комментариев «Известиям» по поводу инициативы Минфина воздержались. В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Экономисты рассказали, куда ПФР денет деньги с серых зарплат

URA.Ru20:26

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Известия19:56

Минфин разъяснил предлагаемые положения о конфискации коррупционных средств в пользу ПФР

RT на русском10:34

Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

РИА Новости12:32

Минфин предложил забирать подозрительные сбережения. Биткоин под угрозой

РБК08:13

Идею конфискации вкладов россиян объяснили

Lenta.ru06:31

Конфискованные у коррупционеров деньги хотят раздавать пенсионерам

РЕН ТВ05:22
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 21:33, Ашберн
Общество

Джонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе

В некоторых странах Европы появились признаки второй волны COVID-19.
Российская газета 17:52
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Общество

С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

Как сообщает ToDay News Ufa, пенсионерам, работавшим в 2019 году, с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий.
ToDay News Ufa 00:44
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
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Наука

Университет Лагос показал новый способ биометрической идентификации

Как сообщает ToDay News Ufa, теперь известно, что специалисты из Университета Лагос смогли обнаружить и начать исследование совершенно нового способа биометрической идентификации человека.
ToDay News Ufa вчера в 10:35
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Происшествия

В Якутии ревнивец камнем избил соперника

Прокуратура Момского района Якутии утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 56-летнего жителя с. Хонуу Момского района.
SakhaLife.ru 20:38
Здоровье

В ЯНАО разрешили открыться бассейнам и фитнес-центрам

В Ямало-Ненецком автономном округе разрешили открыться фитнес-центрам, тренажёрным залам и бассейнам, но их пока запрещено посещать несовершеннолетним.
RT на русском 08:02
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
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Кино

Звезда «Великолепного века» вернулся на экран после провала

Газета.Ru 10:47
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Общество

Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»

Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости 20:36
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Политика

Россия и США обсудили безопасность в космосе и улучшение каналов связи

"Обе делегации выразили заинтересованность в продолжении этих дискуссий и улучшении каналов связи, в частности улучшении коммуникаций между двумя странами по оперативным вопросам, связанным с космосом, с тем чтобы уменьшить риск недопонимания, помочь в предотвращении и реагировании на инциденты в космосе и предотвратить непреднамеренную эскалацию", - говорится в сообщении.
РИА Новости 19:56
Общество

Гейтс назвал неэффективной систему тестирования на коронавирус в США

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал неэффективной американскую систему по выявлению заразившихся коронавирусом.
Российская газета 17:50
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Футбол

ЧФР — «Ботошани»: кто одержит победу?

ЧФР и «Ботошани» сыграют 28 июля, предлагаем прочитать наш прогноз.
Все про Спорт ру вчера в 10:00
Политика

Путин обсудил с Зеленским урегулирование конфликта в Донбассе

Кремль сообщает, что президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора обсудили возможности разрешения ситуации с кризисом внутри Украины.
CT news 16:43
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Энергетика

Китай сократил объемы закупки газа из России

Всего с начала 2020 года Россия поставила в Китай 1,27 млрд кубов газа, мощности газопровода "Сила Сибири" используются всего на 60%.
МонаВиста 04:34
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Общество

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости вчера в 18:46
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Наука

Нейросеть научили различать конкретных птиц одного вида со спины

Специальная система, которая позволит отличать птиц одного вида друг от друга, разработана группой ученых из Франции, Португалии и Германии.
NewInform 12:56
Общество

Министерство инвестиционного развития реорганизовали в Забайкалье

В правительстве Забайкальского края реорганизовали министерство инвестиционного развития.
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Общество

Суд в Москве оштрафовал главу ФБК Жданова на 100 тыс. рублей

Судебный участок мирового судьи района Даниловский в Москве во вторник принял решение оштрафовать на 100 тыс. рублей директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова за злостное неисполнение решения суда.
ТАСС 12:48
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Футбол

Вернер назвал главную причину своего перехода в «Челси»

Немецкий нападающий Тимо Вернер назвал главную причину своего перехода в лондонский «Челси».
Нева Спорт 14:59
Кино

HBO снимет телесериал о создании вакцины от коронавируса

Телекомпания HBO планирует снять сериал о создании вакцины от коронавируса нового типа. Об этом информирует интернет-портал Deadline.
Инфорос 13:20
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Армия и оружие

Польша побоялась размещать F-35 вблизи Калининграда

Вечерний курьер 13:57
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Армия и оружие

Минобороны Финляндии заподозрило российские Су-27 в нарушении границы

Два российских истребителя Су-27, предположительно, нарушили воздушное пространство Финляндии.
РБК 13:37
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Происшествия

На старом мосту в Кемерове повесился мужчина

На старом мосту через Томь в Кемерове повесился молодой человек.
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В США задействуют суперкомпьютер при обработке данных о коронавирусе

Как отмечается в заявлении, специалисты планируют использовать «самый быстродействующий суперкомпьютер в Соединенных Штатах Summit, который находится в Национальной лаборатории США».
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Браун: промоутеры Гран-при России проявили колоссальное умение при подготовке к гонке

Промоутеры Гран-при России "Формулы-1" проявили колоссальное умение при подготовке к этапу чемпионата мира.
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Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»

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Кто попадает под уголовную ответственность за фиктивный техосмотр?

27 июля вступила в силу новая редакция статьи 171 УК РФ, которая вводит уголовную ответственность за манипуляции в фальшивыми картами ТО.
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Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка

Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на банк на Васильевском острове в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
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Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем

В большей степени подписчики старались подколоть Кристину за такую шутку. "После развода оргазм только такой", - подписала Асмус.
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Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

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