Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.В источнике
С чего всё началось
Известия

Держи фонд шире: неподтвержденные доходы отдадут пенсионерам

В Пенсионном фонде от комментариев «Известиям» по поводу инициативы Минфина воздержались. В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами.
Известия17:01
Подробнее о событии
РБК

Минфин предложил забирать подозрительные сбережения. Биткоин под угрозой

РБК08:13
РИА Новости

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

РИА Новости12:32
RT на русском

Минфин разъяснил предлагаемые положения о конфискации коррупционных средств в пользу ПФР

RT на русском10:34
Ведомости

Минюст разъяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ведомости13:20
Lenta.ru

Идею конфискации вкладов россиян объяснили

Lenta.ru06:31
РЕН ТВ

Конфискованные у коррупционеров деньги хотят раздавать пенсионерам

РЕН ТВ05:22
Известия

Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Известия06:39
Реклама
Реклама
Реклама

Глава UFC назвал дату боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи

Бой действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи состоится 24 октября, сообщил глава промоушена Дэйна Уайт.
РИА Новости08:28
Реклама
Реклама
Реклама

В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима

Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
РИА Новости11:40
369
Реклама

Правительство РФ предлагает расширить применение экономических санкций

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%.
Коммерсантъ15:07
18

Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года

Оба шоу выдвинуты и в категории «Лучший драматический сериал», претендовать на «Эмми» в которой также будут «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Очень странные дела» и «Мандалорец».
Lenta.ru13:00
1
Реклама
Реклама
Реклама