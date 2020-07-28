Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
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Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.В источнике
С чего всё началось
Держи фонд шире: неподтвержденные доходы отдадут пенсионерам
В Пенсионном фонде от комментариев «Известиям» по поводу инициативы Минфина воздержались. В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами.
Известия17:01
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