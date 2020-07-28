Экономика
РИА НовостиМинфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
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с чего всё началось
В Пенсионном фонде от комментариев «Известиям» по поводу инициативы Минфина воздержались. В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами.Известиявчера в 17:01
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Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием
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MMORPG Phantasy Star Online 2 появится в Steam 5 августа
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Полиция Одесской области проводит проверку сообщения о стрельбе, зафиксированной недалеко от села Визирка в Лиманском районе.
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Дуров назвал семь негативных факторов политики App Store
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост, где перечислил семь причин, по которым политика Apple в отношении разработчиков приложений касается пользователей.
РИА Новости 12:42
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Россия решила ужесточить санкции против Украины
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Общество
Центр «Вектор» начал клинические испытания вакцины от коронавируса
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Шоу-бизнес
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Сотрудник Росгвардии погиб при обстреле автомобиля в Ингушетии
В региональном управлении Росгвардии уточнили, что погибший был сотрудником вневедомственной охраны (одного из подразделений Росгвардии).
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Кинотеатры в России откроются с десятью премьерными фильмами
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Минкульт запретил библиотекам выдавать детям книги Есенина и Довлатова
Министерство культуры России запретило библиотекам выдавать детям книги с маркировкой "18+".
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В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
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Немецкая фирма Electric Brands планирует к 2021 году выпустить на европейский рынок электрический модуль eBussy с легко трансформируемой архитектурой.
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Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
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МТС получил первую лицензию на 5G в России
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Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
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