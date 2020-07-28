Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
Читать в источнике
Комментировать1,2K
с чего всё началось

Держи фонд шире: неподтвержденные доходы отдадут пенсионерам

В Пенсионном фонде от комментариев «Известиям» по поводу инициативы Минфина воздержались. В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Изымать серые зарплаты в пользу ПФР смогут у всех россиян

URA.Ru12:17

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

РИА Новости12:32

Конфискованные у коррупционеров деньги хотят раздавать пенсионерам

РЕН ТВ05:22

Минфин предложил забирать подозрительные сбережения. Биткоин под угрозой

РБК08:13

Идею конфискации вкладов россиян объяснили

Lenta.ru06:31

Минфин разъяснил предлагаемые положения о конфискации коррупционных средств в пользу ПФР

RT на русском10:34

Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Известия06:39
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 13:50, Ашберн
Политика

В Совете ЕС продлили закрытие границ с РФ до середины августа

По предварительным данным источника в Совете ЕС, Евросоюз не включит Россию в список государств, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
Моя Москва.онлайн 04:37
266
Армия и оружие

Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27

Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.
РИА Новости 11:50
39
Авто

Mercedes-Benz выпустит новый компактвэн T-Class

В 2022 году в линейке баварского бренда Mercedes-Benz появится новый пассажирский компактвэн T-Class.
Новые автомобили 12:19
1
Происшествия

Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
216
Происшествия

На Тенистой Аллее машина провалилась в яму на дороге

На углу Тенистой Аллеи и Брусничной машина провалилась в яму на дороге.
Клопс 13:22
Политика

Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 06:35
165
Армия и оружие

Китай не признал Су-57 истребителем пятого поколения

Китайские журналисты не включили в число истребителей пятого поколения российский Су-57.
News.ru 12:02
76
Политика

В Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске

RT на русском 06:26
692
Здоровье

В отставку отправили министра здравоохранения Свердловской области

После трех лет в качестве главы министерства здравоохранения Свердловской области в отставку отправлен Андрей Цветков, сообщает «Коммерсантъ».
Kursk.com 09:22
123
Политика

В Киеве переименовали улицу Российскую

В Дарницком районе Киева переименовали улицу Российскую.
RT на русском 13:17
Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой

Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
6
Технологии

PlayStation 5 может получить сменный корпус

News.ru вчера в 15:06
2
Общество

Суд в Москве оштрафовал главу ФБК Жданова на 100 тыс. рублей

Судебный участок мирового судьи района Даниловский в Москве во вторник принял решение оштрафовать на 100 тыс. рублей директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова за злостное неисполнение решения суда.
ТАСС 12:48
1
Общество

Журналистов, задержанных в Минске у здания КГБ, отпустили

Журналисты, задержанные у здания КГБ Белоруссии в Минске, отпущены, сообщила официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич 28 июля агентству РИА Новости.
ИА Красная Весна 10:31
49
Энергетика

Китай сократил объемы закупки газа из России

Всего с начала 2020 года Россия поставила в Китай 1,27 млрд кубов газа, мощности газопровода "Сила Сибири" используются всего на 60%.
МонаВиста 04:34
233
Общество

Организовавшая свадьбу дочери за $2 млн краснодарская судья уволена

МИР 24 13:06
58
Политика

Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией.
RT на русском 12:46
688
Экономика

Рекламная выручка «Яндекса» впервые упала на 15%

Рекламная выручка "Яндекса", которая является основным источником дохода холдинга, во втором квартале сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 24,8 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.
РБК 06:30
80
Происшествия

В Петербурге мужчина ограбил отделение Сбербанка

В Санкт-Петербурге вооруженный мужчина напал на отделение Сбербанка. Об этом 28 июля сообщил телеканал «78».
Известия 13:10
Культура

Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года

Объявлены номинанты на 72-ю премию «Эмми», которая вручается лучшим сериалам, шоу и телепрограммам года.
Lenta.ru 13:00
Армия и оружие

Парад в честь Дня ВМФ России оценили в Японии

Парад в честь Дня ВМФ России оценили в Японии. Местное издание Yomiuri опубликовало статью о проведенном в Петербурге параде боевой техники.
Piter.tv 00:36
28
Общество

Билл Гейтс раскритиковал систему диагностики коронавируса в США

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью телеканалу CNBC раскритиковал американскую систему тестирования коронавируса.
Газета.Ru 13:38
5
Общество

Минкульт запретил библиотекам выдавать детям книги Есенина и Довлатова

Министерство культуры России запретило библиотекам выдавать детям книги с маркировкой "18+".
Pravda.Ru 09:41
30
Футбол

Московский «Локомотив» предложил Кокорину 4 миллиона евро подъемных

Москва, 28 июля 2020, 17:14 — REGNUM Руководство московского «Локомотива» предложило 29-летнему российскому форварду Александру Кокорину контракт, в котором прописаны 4 миллиона евро подъемных.
REGNUM 10:14
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
692
Кино

Фильм «Довод» Кристофера Нолана выйдет в мировой прокат 26 августа

Стало известно, когда выйдет фильма "Довод" Кристофера Нолана. Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеру на 26 августа.
Piter.tv 04:21
2
Армия и оружие

На Украине завели дела против воевавших в Донбассе бразильцев

На Украине завели уголовные дела против граждан Бразилии, Киргизии, Боснии и Герцеговины, воевавших на стороне самопровозглашенных республик Донбасса.
Lenta.ru 13:32
Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

Известия 02:23
98
Космос

Хаббл сделал очень четкое изображение летнего Сатурна

Сатурн, например, попадал в кадр каждый год как часть проекта «Наследие атмосферы внешних планет».
Машины и Механизмы вчера в 03:13
2
Космос

NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров

Объект размером с футбольное поле приблизится к планете 5 августа. Подразделение NASA сообщило о приближении к Земле астероида.
Piter.tv 01:09
399
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное