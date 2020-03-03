с чего всё началось

Общество «ЛУКОЙЛ» может обновить совет директоров Совет директоров "ЛУКОЙЛа" впервые не включил в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Валерия Грайфера, следует из материалов компании.

Происшествия Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.

Политика Мишустин освободил от должности замминистра финансов Сторчака Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра финансов Сергея Сторчака в связи с переходом на другую работу.

Экономика Международные резервы России за неделю выросли до $570 млрд Международные резервы РФ по данным на конец 28 февраля 2020 года составили $570 млрд, показав рост за неделю на $6,9 млрд (+1,2%), сообщил Банк России.

Общество В АТОР оценили убытки российского турбизнеса из-за коронавируса Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала сумму убытков российских туристических компаний в связи с распространением коронавируса.

Здоровье Медики рассказали, кому обязательно нужно есть сало Вы принесёте неоценимую пользу своему организму, употребляя в пищу каждый день небольшой кусочек сала с чесноком и ржаным хлебом.

Общество В Петербурге студента из Италии проверят на коронавирус Студента из Италии из Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова госпитализировали для обследования на коронавирус, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия, сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Общество Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму.

Экономика Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.