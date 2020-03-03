Экономика
Капитал страныМинфин прокомментировал снижение ФРС ключевой ставки
Замглавы Минфина Алексей Моисеев прокомментировал снижение Федеральной резервной системой (ФРС) США ключевой ставки.
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с чего всё началось
«Наша экономика по-прежнему сильна, однако коронавирус создает риски для экономической активности: необходимо избежать их, обеспечить стабильность цен и максимальное трудоустройство граждан»,— говорится в пресс-релизе службы.Новая газета03 марта в 10:17
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Фондовые индексы США обвалились на 3% после снижения ключевой ставки ФРС
Комсомольская правдавчера в 01:38
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Происшествия
Суд оштрафовал жителя Воронежа на 270 тыс. рублей за угрозы судье
Суд Москвы приговорил к штрафу в размере 270 тыс. рублей жителя Воронежа Михаила Квасова по обвинению в угрозах убийства столичному судье Станиславу Минину.
Общество
«ЛУКОЙЛ» может обновить совет директоров
Совет директоров "ЛУКОЙЛа" впервые не включил в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Валерия Грайфера, следует из материалов компании.
Происшествия
Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу
Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра финансов Сторчака
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра финансов Сергея Сторчака в связи с переходом на другую работу.
Энергетика
Новак заявил, что покинул заседание ОПЕК+ в Вене планово
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что покинул заседание комитета ОПЕК+, которое проходит в Вене, планово.
Футбол
«Спартак» в меньшинстве победил ЦСКА в матче Кубка России
Футболисты "Спартака" в меньшинстве победили ЦСКА в матче Кубка России. "Столичное дерби" завершилось со счетом 3:2 в дополнительное время.
Армия и оружие
Ракетная атака Израиля отражена сирийской ПВО
По данным государственного телевидения Сирии, силы противовоздушной обороны (ПВО) сирийской правительственной армии успешно отразила израильскую ракетную атаку.
Происшествия
Экс-киберспортсменку и блогера осудили на 116 лет за мошенничество
Бывшую бразильскую киберспортсменку, а ныне блогера и инфлюэнсера Шайен "shAy" Викторио приговорили к 116 годами лишения свободы.
Экономика
Международные резервы России за неделю выросли до $570 млрд
Международные резервы РФ по данным на конец 28 февраля 2020 года составили $570 млрд, показав рост за неделю на $6,9 млрд (+1,2%), сообщил Банк России.
Политика
Минэкономразвития объявило о победе в споре о вагонах с Украиной
Всемирная торговая организация (ВТО) утвердила решение по спору России и Украины о поставках украинских вагонов и железнодорожной техники, сообщает РБК.
Кино
Мультфильм «Вперед» возглавит российский прокат
Общество
В АТОР оценили убытки российского турбизнеса из-за коронавируса
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала сумму убытков российских туристических компаний в связи с распространением коронавируса.
Здоровье
Медики рассказали, кому обязательно нужно есть сало
Вы принесёте неоценимую пользу своему организму, употребляя в пищу каждый день небольшой кусочек сала с чесноком и ржаным хлебом.
Музыка
Группа Little Big поедет на «Евровидение» от России
Армия и оружие
Сирийские военные отбили захваченный боевиками Т-90
Сирийская армия вернула себе танк Т-90, захваченный протурецкими боевиками в начале февраля.
Общество
В Петербурге студента из Италии проверят на коронавирус
Студента из Италии из Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова госпитализировали для обследования на коронавирус, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия, сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
Общество
Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето
В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму.
Общество
Власти Румынии не пустили в страну российского ученого-лингвиста
Власти Румынии без объяснения причин не пустили в страну российского ученого-лингвиста Алексея Умнова-Денисова.
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Происшествия
Под Липецком три человека погибли в ДТП с грузовиком
В Результате ДТП три человека погибли и один госпитализирован с травмами, сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД по региону.
Общество
«Когалымавиа» потребовала $201 млн от властей Египта
Истцы требуют компенсацию в $201 млн за ущерб от теракта на борту A321 в 2015 году и потерю инвестиций в экономику Египта.
Происшествия
В СК заявили о похищении пропавшей школьницы в Костромской области
Следствие полагает, что пропавшая в Костромской области восьмилетняя девочка могла быть похищена.
Шоу-бизнес
Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой
Главу телеканала Армана Давлетярова крайне удивила обида звезды. Он заявил, что составы ведущих меняются каждый год.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Здоровье
Опубликована актуальная информация о коронавирусе
Опубликована актуальная информация о коронавирусе.
Общество
Шварценеггер подал в суд на российского разработчика роботов
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер подал в суд на российского разработчика роботов Promobot за использование его внешности.