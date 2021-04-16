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РИА Новости

Минфин прорабатывает меры по возврату денег жертвам телефонных мошенников

Министерство финансов России прорабатывает законодательные меры по возврату денег жертвам телефонных мошенников, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. В России фиксируется низкий уровень возвращения россиянам похищенных мошенниками средств.В источнике
С чего всё началось

Минфин разрабатывает меры по возврату переведенных мошенникам средств

Минфин России прорабатывает законодательные меры по возврату переведенных мошенникам средств физических лиц.
ТАССвчера в 07:43

Подробнее о событии

Меры для возврата денег жертвам телефонных мошенников готовят в России — Минфин

Телеканал 360°вчера в 08:00

Минфин готовит меры по возврату денег жертвам телефонных мошенников

Москва 24вчера в 08:33

Минфин РФ разрабатывает меры по возврату переведенных мошенникам денег

Комсомольская правдавчера в 08:21

Минфин прорабатывает меры по возврату денег жертвам телефонных мошенников

РИА Новостивчера в 08:06

Эксперт рассказала, можно ли вернуть деньги жертвам телефонных мошенников

ПРАЙМвчера в 15:23

В Минфине рассказали о мерах по возврату денег жертвам мошенников

Российская газетавчера в 07:52

Минфин разрабатывает меры по возврату переведенных мошенникам средств

ТАССвчера в 07:43
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Ушаков рекомендовал послу США в России поехать в Вашингтон для консультаций

Фото: ТАСС Помощник президента РФ Юрий Ушаков на встрече с американским послом в России Джоном Салливаном рекомендовал ему поехать в Вашингтон и провести там серьезные и подробные консультации.
Международная жизньвчера в 12:16