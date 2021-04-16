Ушаков рекомендовал послу США в России поехать в Вашингтон для консультаций

Фото: ТАСС Помощник президента РФ Юрий Ушаков на встрече с американским послом в России Джоном Салливаном рекомендовал ему поехать в Вашингтон и провести там серьезные и подробные консультации.