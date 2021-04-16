Минфин прорабатывает меры по возврату денег жертвам телефонных мошенников
Министерство финансов России прорабатывает законодательные меры по возврату денег жертвам телефонных мошенников, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. В России фиксируется низкий уровень возвращения россиянам похищенных мошенниками средств.В источнике
С чего всё началось
Минфин разрабатывает меры по возврату переведенных мошенникам средств
Минфин России прорабатывает законодательные меры по возврату переведенных мошенникам средств физических лиц.
ТАССвчера в 07:43
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Меры для возврата денег жертвам телефонных мошенников готовят в России — Минфин
Телеканал 360°вчера в 08:00
Минфин РФ разрабатывает меры по возврату переведенных мошенникам денег
Комсомольская правдавчера в 08:21