Минфин проведет 26 августа аукцион по размещению ОФЗ выпуска 24021

Министерство финансов России проведет 26 августа аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменными купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска 24021 с погашением 24 апреля 2024 года. Об этом говорится в материалах министерства.