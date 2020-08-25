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ТАСС
ТАСС

Минфин проведет 26 августа аукцион по размещению ОФЗ выпуска 24021

Министерство финансов России проведет 26 августа аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменными купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска 24021 с погашением 24 апреля 2024 года. Об этом говорится в материалах министерства.В источнике
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Lenta.ru

Россия снова попытается продать никому не нужный госдолг

Lenta.ruвчера в 10:27
REGNUM

Минфин 26 августа возобновит аукционы по размещению ОФЗ

REGNUMвчера в 10:18
Финмаркет

Минфин может попробовать вернуться к доразмещению бумаг с постоянным купоном - Уралсиб

Финмаркетвчера в 05:29
ПРАЙМ

Минфин на безлимитном аукционе 26 августа предложит ОФЗ одной серии

ПРАЙМвчера в 08:44
Finam.Ru

Минфин 26 августа предложит инвесторам один выпуск ОФЗ

Finam.Ruвчера в 08:40
ТАСС

Минфин проведет 26 августа аукцион по размещению ОФЗ выпуска 24021

ТАССвчера в 08:54
ФедералПресс

Меньшее из двух зол. Как падение спроса на российские облигации отразится на рубле?

ФедералПресс23 августа в 22:31

США арестовали гражданина РФ по обвинению в попытке киберпреступления

По обвинению в попытке подкупа сотрудника американской компании с целью совершения киберпреступления в США арестован гражданин РФ Егор Крючков, сообщило американское министерство юстиции.
США арестовали гражданина РФ по обвинению в попытке киберпреступления
Интерфакс20:18
11

Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости
Газета.Ruвчера в 14:03
34

Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
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Тихановская заявила о недопустимости внешнего влияния на народ Белоруссии

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила в американском телеэфире о недопустимости того, чтобы другие страны вмешивались в ситуацию в республике.
РИА Новости18:12
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Турчинов: у Зеленского есть все возможности для вторжения в Крым

У президента Украины Владимира Зеленского имеются все возможности для вторжения в Крым, заявил экс-глава украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов на митинге.
Газета.Ruвчера в 01:55
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Байдену предрекли смерть до инаугурации

На агитационной встрече с избирателями одного из населенных пунктов Северной Каролины республиканец предрек, что Байден «не дотянет» до 20 января 2021 года, когда состоится инаугурация.
Lenta.ru18:48
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