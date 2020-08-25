Минфин проведет 26 августа аукцион по размещению ОФЗ выпуска 24021
Министерство финансов России проведет 26 августа аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменными купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска 24021 с погашением 24 апреля 2024 года. Об этом говорится в материалах министерства.В источнике
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