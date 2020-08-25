Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС
ТАСС

Минфин проведет 26 августа аукцион по размещению ОФЗ выпуска 24021

Министерство финансов России проведет 26 августа аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменными купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска 24021 с погашением 24 апреля 2024 года. Об этом говорится в материалах министерства.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Россия снова попытается продать никому не нужный госдолг

Lenta.ruвчера в 10:27
REGNUM

Минфин 26 августа возобновит аукционы по размещению ОФЗ

REGNUMвчера в 10:18
ПРАЙМ

Минфин на безлимитном аукционе 26 августа предложит ОФЗ одной серии

ПРАЙМвчера в 08:44
ТАСС

Минфин проведет 26 августа аукцион по размещению ОФЗ выпуска 24021

ТАССвчера в 08:54
Finam.Ru

Минфин 26 августа предложит инвесторам один выпуск ОФЗ

Finam.Ruвчера в 08:40
Финмаркет

Минфин может попробовать вернуться к доразмещению бумаг с постоянным купоном - Уралсиб

Финмаркетвчера в 05:29
ФедералПресс

Меньшее из двух зол. Как падение спроса на российские облигации отразится на рубле?

ФедералПресс23 августа в 22:31

Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
5

Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения в адрес российских властей в причастности к случившемуся с оппозиционером Алексеем Навальным, госпитализированным с интоксикацией.
Lenta.ruвчера в 06:01
5,1K

Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.
RT на русском21:31
160

Бюст первому президенту Татарстана открыли в Актанышском районе

Бюст первому президенту Татарстана, Герою Труда РФ, государственному советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву открыли в среду в деревне Аняково Актанышского района, сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
ТАСС03:56
16

Феминитивы узаконили на Украине

Использование феминитивов в кадровой документации разрешили на Украине, соответствующий пункт появился в приказе министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны.
Газета.Ru02:46
20

Минобороны России отчиталось об уничтожении более 300 боевиков в Сирии

Ударами авиации ВКС России и ВВС Сирии, огнем артиллерии и действиями разведывательно-поисковых групп специального назначения в районе "белой пустыни" ликвидировано 327 боевиков сообщение эксперта Также военные поразили 134 укрытия боевиков, 17 наблюдательных пунктов, 7 складов с материальными средствами и 5 подземных хранилищ с вооружением и боеприпасами.
Piter.tv00:55
440