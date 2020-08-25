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ТАСС
ТАСС

Минфин проведет 26 августа аукцион по размещению ОФЗ выпуска 24021

Министерство финансов России проведет 26 августа аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменными купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска 24021 с погашением 24 апреля 2024 года. Об этом говорится в материалах министерства.В источнике
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Lenta.ru

Россия снова попытается продать никому не нужный госдолг

Lenta.ruвчера в 10:27
ФедералПресс

Меньшее из двух зол. Как падение спроса на российские облигации отразится на рубле?

ФедералПресс23 августа в 22:31
ТАСС

Минфин проведет 26 августа аукцион по размещению ОФЗ выпуска 24021

ТАССвчера в 08:54
ПРАЙМ

Минфин на безлимитном аукционе 26 августа предложит ОФЗ одной серии

ПРАЙМвчера в 08:44
Finam.Ru

Минфин 26 августа предложит инвесторам один выпуск ОФЗ

Finam.Ruвчера в 08:40
Финмаркет

Минфин может попробовать вернуться к доразмещению бумаг с постоянным купоном - Уралсиб

Финмаркетвчера в 05:29
REGNUM

Минфин 26 августа возобновит аукционы по размещению ОФЗ

REGNUMвчера в 10:18

Минобороны сообщило о полном искоренении дедовщины в армии

Понятия «дедовщина» и «казарменное хулиганство» полностью искоренены в Вооруженных силах России, заявил в ходе круглого стола в рамках форума «Армия-2020» заместитель министра обороны Андрей Картаполов, сообщают «РИА Новости».
Ведомости04:35
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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Режиссер «Вратаря галактики» объяснил решение не «вырезать» Ефремова

Режиссер фильма "Вратарь галактики" Джаник Файзиев, выступая на торжественной церемонии в честь премьеры ленты, объяснил, почему решил не вырезать из нее кадры с участием актера Михаила Ефремова, которому грозит до 12 лет тюрьмы за смертельное пьяное ДТП на Смоленской площади.
Московский Комсомолец17:26
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