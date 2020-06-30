Экономика
ТАССМинфин проведет 30 июня аукцион по размещению ОФЗ двух выпусков
Министерство финансов России проведет 30 июня аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26234 с погашением 16 июля 2025 года и облигаций с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска 24021 с погашением 24 апреля 2024 года.
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Армия и оружие
Forbes рассказал о построенном в СССР корабле ВМС США
Военное дело 04:15
Общество
В Сибири открылись участки для финального голосования по Конституции
Избирательные участки для последнего дня голосования по поправкам к Конституции РФ открылись в 8.00 (4.00 мск) в восьми из десяти регионах Сибири; из-за разницы в часовых поясах на территории Сибирского федерального округа Иркутская область начала голосование в 3.00 мск, Омская область стартует в 5.00 мск.
РИА Новости 21:20
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК 10:10
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 15:19
Общество
Режим повышенной готовности в Приморье продлили до 15 июля
Режим повышенной готовности, действующий в Приморье с 31 марта из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен до 15 июля.
ТАСС 21:25
Политика
Реализация нацплана восстановления экономики России начинается с июля
Реализация Национального плана восстановления экономики РФ после пандемии коронавируса начинается в июле.
ТАСС 19:53
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Ученые из Китайского сельскохозяйственного института, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили очередной китайский штамм вируса, который произошел от свиного гриппа H1N1.
Evo-rus.com 12:36
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Известия вчера в 15:44
Общество
Ярилин день или Макушку лета по народному календарю отмечают 1 июля
Первый день июля наши предки посвящали богу Яриле.
Телепорт 12:55
Футбол
Бывший финдиректор ФИФА Каттнер отстранен от футбола на 10 лет
Маркус Каттнер, бывший финансовый директор ФИФА, в разное время занимавший в организации и другие ключевые посты, отстранен от футбольной деятельности на 10 лет, передает ТАСС.
МИР 24 14:19
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета 06:54
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Шоу-бизнес
Внешность подросшего сына Стоцкой потрясла фанатов
С малых лет сын Киркорова рос копией старшего ребёнка Стоцкой. Это порождало волну слухов о том, что обоих мальчиков родила Анастасия.
7Дней.ру 04:30
Политика
Трамп сообщил о растущей в отношении КНР злобе из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп в очередной раз дал понять, что считает Китай виновным в распространении нового коронавируса SARS-CoV-2 по планете.
Российская газета 20:28
Политика
Путин обратится к россиянам перед днем голосования по поправкам
Сегодня, 30 июня, в предпоследний день голосования по поправкам в Конституцию Владимир Путин выступит с обращением к россиянам, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Челябинск Сегодня 05:59
Происшествия
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС 09:33
Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik.
Российская газета 10:40
Энергетика
Биржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи.
РБК 15:07
Общество
Собянин: Явка на электронное голосование по Конституции составила 93%
Мэр Москвы Сергей Собянин озвучил данные по явке на электронному голосованию по поправкам к Конституции РФ, которое проводилось в Москве и Нижегородской области.
Росбалт 13:49
Политика
Джо Байден отказался от проведения предвыборных митингов
От проведения предвыборных митингов отказался кандидат на пост президента от Демократической партии Джо Байден.
ИА Красная Весна 16:58
Здоровье
В Приморье скончались 44 пациента с коронавирусом
Владивосток, 30 июня 2020, 06:15 — REGNUM В Приморье за прошедшие сутки выявили 80 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели — 57 пациентов, скончались двое, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM вчера в 23:15
Культура
Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме
Актриса Кристина Асмус предстала без одежды в новом проекте режиссера Алексея Учителя под названием «Китобой».
Городовой 09:39
Здоровье
10 коек для больных COVID-19 оборудовали в пульмонологии ЦГБ Бердска, подтвердил Хальзов
По состоянию на 23 июня в бердской центральной городской больнице госпитализированы 3 пациента с положительным тестом на COVID-19, вероятно, остальные 7 койкомест еще свободны или заняты пациентами с подозрением на коронавирус.
Курьер. Среда. Бердск 00:21
Политика
В Минфине допустили усиление санкций против России после пандемии
После завершения пандемии коронавируса санкции против России могут быть ужесточены, допустил замдиректора департамента контроля за внешними ограничениями российского Минфина Дмитрий Кику на онлайн-сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РБК.
Forbes 12:46
Футбол
Опубликованы ключевые финансовые показатели «Спартака» за 2019 год
РФС опубликовал отчёт по ключевым финансовым показателям московского «Спартака» за 2019 год.
Чемпионат 20:39
Гаджеты
GALAX представила видеокарту GeForce GTX 1650 Ultra на чипе RTX 2060
Китайский производитель GALAX презентовал новую модификацию видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650.
Игромания.ру 04:06
Авто
Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%
Как сообщают японские аналитики, стоимость автомобилей на вторичном рынке Японии упала на 40%.
32CARS.ru 10:08
Политика
Канада, США и Мексика начинают торговать по новым правилам
Новое торговое соглашение Канады, Мексики и США (The Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada - USMCA), которое пришло на смену действовавшему с 1994 года Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), вступает в силу в среду.
ТАСС 17:32