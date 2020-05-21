Выросшие расходы для поддержки населения и экономики увеличат сумму размещения гособлигаций. Часть средств пойдет на национальные проекты. "Мы сейчас приступаем к масштабному наращиванию госрасходов для финансирования борьбы с кризисом", — сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Политика Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным Президент России Владимир Путин заявил, что считает провокацией все слухи и вбросы о том, что после пандемии коронавируса дистанционное образование полностью заменит очное. 304

Происшествия Возле Карачи в Пакистане разбился пассажирский самолет Самолет следовал по маршруту из Лахора в Карачи и упал незадолго до посадки в Международном аэропорту "Джинна" в Карачи. 205

Экономика Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей. 59

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 562

Общество В Госдуме прокомментировали идею повысить возраст продажи алкоголя Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что повышение возраста продажи алкоголя до 21 года противоречит нормам Конституции РФ и Гражданского кодекса. 37

Политика МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. 570

Музыка Клип Little Big UNO стал самым «быстрорастущим» в истории Евровидения Всего за два месяца видео набрало 100 миллионов просмотров Клип российской группы Little Big на песню UNO набрал 100 миллионов просмотров и стал самым быстрорастущим видео в истории YouTube-канала Евровидения, сообщает "Радио Sputnik". 823

Здоровье Европа изолирует Швецию из-за высокой смертности Европа может поместить Швецию в изоляцию в связи с высокой смертностью от коронавируса.

Общество Опубликовано фото кораблей из «Аватара 2»: съемки возобновляются Продюсер Джон Ландау сообщил в Instagram о том, что съемочная группа фильма "Аватар 2" готова отправиться в Новую Зеландию на следующей неделе для возобновления съемок, прерванных из-за пандемии. 2

Шоу-бизнес Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию Бывший муж российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов подтвердил свою госпитализацию. Об этом сообщает Teleprogramma.pro. 83