Экономика

Вести.RuВести.RuМинфин проведет масштабные размещения гособлигаций

Выросшие расходы для поддержки населения и экономики увеличат сумму размещения гособлигаций. Часть средств пойдет на национальные проекты. "Мы сейчас приступаем к масштабному наращиванию госрасходов для финансирования борьбы с кризисом", — сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.
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