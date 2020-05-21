Экономика
Вести.RuМинфин проведет масштабные размещения гособлигаций
Выросшие расходы для поддержки населения и экономики увеличат сумму размещения гособлигаций. Часть средств пойдет на национальные проекты. "Мы сейчас приступаем к масштабному наращиванию госрасходов для финансирования борьбы с кризисом", — сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.
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В Минфине РФ не ожидают проблем с погашением при масштабном наращивании эмиссии ОФЗ
Финмаркетвчера в 07:29
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Политика
Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным
Президент России Владимир Путин заявил, что считает провокацией все слухи и вбросы о том, что после пандемии коронавируса дистанционное образование полностью заменит очное.
RT на русском вчера в 07:33
Происшествия
Возле Карачи в Пакистане разбился пассажирский самолет
Самолет следовал по маршруту из Лахора в Карачи и упал незадолго до посадки в Международном аэропорту "Джинна" в Карачи.
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Экономика
Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости 05:39
Шоу-бизнес
«Выглядит жутко»: снимок Дженифер Лопес в спортзале ужаснул фанатов
Недавно Лопес выложила новые снимки из спортзала, чтобы продемонстрировать свою хорошую форму.
Пятый канал вчера в 14:47
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Банк России видит возможность снижения ключевой ставки
Банк России видит возможность снижения ключевой ставки.
Вести.Ru вчера в 07:30
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РИА Новости 01:06
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Футбол
Дмитрий Комбаров: Не уверен, что возобновление РПЛ — правильная идея
Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров поделился мнением о целесообразности возобновлении чемпионата России по футболу.
МК-Спорт 04:26
Общество
В Госдуме прокомментировали идею повысить возраст продажи алкоголя
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что повышение возраста продажи алкоголя до 21 года противоречит нормам Конституции РФ и Гражданского кодекса.
РИА Новости 04:38
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
Экономика
Только малый и средний бизнес смогут разрывать договоры аренды
Документ позволяет компаниям малого и среднего бизнеса разрывать договора аренды с собственниками помещений фактически без штрафных санкций.
Ведомости вчера в 09:57
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Общество
Минобороны подписало контракт на постройку двух вертолетоносцев
В России построят два универсальных десантных корабля. Министерство обороны подписало контракт на возведение вертолетоносцев.
Российская газета 02:51
Футбол
У Погребняка обнаружили коронавирус
Lenta.ru 04:36
Происшествия
Российских полицейских задержали за избиение педофила
В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru вчера в 12:40
Музыка
Клип Little Big UNO стал самым «быстрорастущим» в истории Евровидения
Всего за два месяца видео набрало 100 миллионов просмотров Клип российской группы Little Big на песню UNO набрал 100 миллионов просмотров и стал самым быстрорастущим видео в истории YouTube-канала Евровидения, сообщает "Радио Sputnik".
АМИТЕЛ 07:05
Происшествия
На тверских педагогов завели дело после вспышки COVID-19 в интернате
Следствие в Тверской области возбудило уголовное дело в отношении двух сотрудников ГКОУ "Кимрская школа-интернат", предположительно, ставших виновниками вспышки коронавируса среди воспитанников учреждения.
Российская газета 06:39
Происшествия
В Москве задержали издателя журнала «Флирт» за организацию проституции
Источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что среди задержанных скандально известный издатель журнала "Флирт" Дмитрий Зяблицев.
РИА Новости 04:26
Наука
Самыми шумными животными на земле оказались лангустины
Goroday.ru 04:11
Здоровье
Европа изолирует Швецию из-за высокой смертности
Европа может поместить Швецию в изоляцию в связи с высокой смертностью от коронавируса.
News.ru вчера в 17:00
Общество
Опубликовано фото кораблей из «Аватара 2»: съемки возобновляются
Продюсер Джон Ландау сообщил в Instagram о том, что съемочная группа фильма "Аватар 2" готова отправиться в Новую Зеландию на следующей неделе для возобновления съемок, прерванных из-за пандемии.
Российская газета 06:18
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию
Бывший муж российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов подтвердил свою госпитализацию. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Lenta.ru вчера в 12:45
Политика
В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине
Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
РИА Новости 20 мая в 15:53
Космос
Комета SWAN будет хороша видна до середины июня
AstroNews.ru 20 мая в 14:12