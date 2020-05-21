Экономика

Вести.RuВести.RuМинфин проведет масштабные размещения гособлигаций

Выросшие расходы для поддержки населения и экономики увеличат сумму размещения гособлигаций. Часть средств пойдет на национальные проекты. "Мы сейчас приступаем к масштабному наращиванию госрасходов для финансирования борьбы с кризисом", — сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.
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с чего всё началось
"Мы не можем сейчас допустить такой ситуации, как это было в прошлом году, и показатели должны быть исполнены в полном объеме", — заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании
 правительства.
Вести.Ruвчера в 08:54

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Госдолг РФ вырастет, но это не проблема — замминистра финансов

ИА Красная Веснавчера в 09:43

Минфин запланировал увеличить объём размещения госдолга

Rambler News Serviceвчера в 09:25

В Минфине РФ не ожидают проблем с погашением при масштабном наращивании эмиссии ОФЗ

Финмаркетвчера в 07:29

Минфин РФ предупредил о «масштабнейшем» росте эмиссии ОФЗ

Вестник Кавказавчера в 08:21

Замминистра финансов заявил, что Россию ждет «масштабнейший» рост эмиссии ОФЗ

ТАССвчера в 07:47

Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций

Вести.Ruвчера в 08:54

Минфин заявил о масштабном грядущем росте выпуска ОФЗ

ПРАЙМвчера в 06:58
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Политика

В МИД РФ отреагировали на выход США из Договора по открытому небу

Выход США из Договора по открытому небу (ДОН) затронет всех его участников.
Известия вчера в 13:38
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Общество

Тульская медсестра работала в прозрачном защитном костюме

Сотрудница клинической больницы в Тульской области стала известной на всю страну после того как появилась на работе в прозрачном спецкостюме, под которым виднелся купальник.
ИнфоСМИ 20 мая в 05:41
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Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
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Романтическое видео с Аллой Пугачевой выложил в сеть Максим Галкин

Романтическое видео с участием своей супруги Аллы Пугачевой выложил в сеть юморист Максим Галкин На нем 71-летняя примадонна под саундтрек из кинофильма «Красотка» позировала перед камерой, кокетливо улыбаясь мужу.
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Здоровье

Спрогнозировано завершение пандемии коронавируса в Крыму

Российские ученые раскрыли два сценария завершения пандемии коронавируса в Крыму. Своими прогнозами эксперты поделились с РИА Новости.
Lenta.ru 04:39
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Армия и оружие

С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель с военным спутником

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником успешно стартовала с архангельского космодрома Плесецк.
Вести.Ru 04:30
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Общество

Миллиардеры США стали богаче на 434 млрд долларов за время пандемии

Аналитики установили, что за время с момента начала пандемии совокупное состояние американских миллиардеров выросло на 15% или на 434 млрд долларов.
ГЛАС.RU 04:25
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Общество

В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу

Массовое тестирование на антитела к коронавирусу было запущено 18 мая во всей сети, которая насчитывает почти 1,5 тысячи медицинских офисов.
РИА Новости 01:06
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Общество

Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может состояться 4 июля

Всероссийский выпускной, который в целях профилактики распространения коронавируса пройдет в формате онлайн, может состояться 4 июля, заявил в пятницу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС 03:55
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Общество

В Совфеде предложили узаконить самоизоляцию

Москва, 21 мая 2020, 09:37 — REGNUM В Совфеде предложили на уровне федерального закона закрепить понятие «самоизоляция».
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Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
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Финансы

Курс рубля снижается в начале торгов

На 10:10 мск курс доллара вырос на 79 копеек и составил 71,76 рубля, а евро подорожал до 78,34 рубля (плюс 64 копейки).
Банки.ру 03:30
Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
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Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
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Хоккей

ХК «Амур» ведет переговоры о продлении контрактов с шестью хоккеистами

"Амур" ведет переговоры о новых контрактах с шестью хоккеистами, сообщил заместитель спортивного директора хабаровского клуба по селекционной работе Вадим Покотило.
РИА Новости 04:13
Общество

Российская вакцина от COVID-19 успешно испытана на людях

Сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ проверили на себе свою векторную вакцину от COVID-19.
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Происшествия

В Житомирской области Украины мужчина застрелил семь человек

ТАСС 03:20
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Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
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Футбол

Футболист Погребняк сдал положительный тест на коронавирус

Известия 04:21
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Сегодня Церковь вспоминает Николая Чудотворца

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Происшествия

Российских полицейских задержали за избиение педофила

В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
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Армия и оружие

ДНР и ЛНР привели милицию в боевую готовность

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что подразделения Народной милиции ДНР приведены в боевую готовность.
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Шоу-бизнес

Откровенная поза стала трендом у звезд на карантине

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Сезон 2020/21 Российской премьер-лиги (РПЛ) может быть начат в начале августа. Об этом 21 мая сообщили в Российском футбольном союзе (РФС).
REGNUM 04:05
Общество

Роспотребнадзор отказался от шахматной рассадки пассажиров в самолетах

Роспотребнадзор на фоне критики Минтранса и авиационного сообщества из-за роста цен на билеты и нерентабельности рейсов отказался от строгих норм рассадки авиапассажиров при перелете, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Невские Новости 02:42
Авто

Названы заблуждения при покупке автомобиля с пробегом

Тарантас Ньюс 20 мая в 02:38
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Общество

В Крыму за сутки 10 человек заболели коронавирусом

10 человек заболели COVID-19 за сутки.
Вести Крым 03:01
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Общество

Глава Башкирии внес изменения в указ о режиме повышенной готовности

Уфа, 22 мая 2020, 08:33 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров вновь изменил указ о повышенной готовности.
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Невролог предостерегла от приема анальгина и аспирина при коронавирусе

Вереютина отметила, что при тяжелом течении коронавируса могут возникать неврологические симптомы.
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Экономика

Глава Минэкономразвития дал прогноз по восстановлению экономики РФ

Москва, 22 мая 2020, 09:28 — REGNUM Докризисный уровень валового внутреннего продукта России будет достигнут в первом полугодии 2022 года.
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