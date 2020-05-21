Экономика
Вести.RuМинфин проведет масштабные размещения гособлигаций
Выросшие расходы для поддержки населения и экономики увеличат сумму размещения гособлигаций. Часть средств пойдет на национальные проекты. "Мы сейчас приступаем к масштабному наращиванию госрасходов для финансирования борьбы с кризисом", — сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.
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с чего всё началось
"Мы не можем сейчас допустить такой ситуации, как это было в прошлом году, и показатели должны быть исполнены в полном объеме", — заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства.Вести.Ruвчера в 08:54
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В Минфине РФ не ожидают проблем с погашением при масштабном наращивании эмиссии ОФЗ
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Коммерсантъ вчера в 13:31
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Компания потребовала взыскать с медиахолдинга 43 миллиарда рублей в качестве компенсации репутационного вреда.
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Ярославль, 22 мая 2020, 09:43 — REGNUM Сотрудники станции скорой помощи в Угличе Ярославской области записали видеообращение к президенту Владимиру Путину.
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Новый фильм Marvel от японской корпорации Sony с таинственной героиней запущен в разработку.
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Источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что среди задержанных скандально известный издатель журнала "Флирт" Дмитрий Зяблицев.
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