с чего всё началось

Выросшие расходы для поддержки населения и экономики увеличат сумму размещения гособлигаций. Часть средств пойдет на национальные проекты. "Мы сейчас приступаем к масштабному наращиванию госрасходов для финансирования борьбы с кризисом", — сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

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Происшествия В Пакистане разбился пассажирский самолёт Самолет Airbus A320 разбился на подлёте к аэропорту города Карачи на юге страны. 598

Политика Лукашенко призвал не становиться перед Россией на колени Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия отказывается сотрудничать с Минском в разработке ракет и предоставлять полигон для испытаний, передает РИА "Новости". 550

Политика Госдеп США озвучил условие для снятия санкций с «дочки» Роснефти Соединенные Штаты Америки не снимут санкции с компании Rosneft Trading при наличии любых связей между властями Венесуэлы и «Роснефти».

Происшествия В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как на северо-западе Москвы была найдена голова мужчины в мусорном пакете, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова. 2

Космос Falcon 9 с Crew Dragon установили на стартовую площадку Компания SpaceX установила свою ракета-носитель Falcon 9 с капсулой Crew Dragon на стартовом столе, которые доставят астронавтов Боба Бенкена и Дуга Херли на Международную космическую станцию 27 мая 2020 года.

Политика МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. 631

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Происшествия Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн». 292

Происшествия Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову. 212

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Шоу-бизнес Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа. 300

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