Экономика

Вести.RuВести.RuМинфин проведет масштабные размещения гособлигаций

Выросшие расходы для поддержки населения и экономики увеличат сумму размещения гособлигаций. Часть средств пойдет на национальные проекты. "Мы сейчас приступаем к масштабному наращиванию госрасходов для финансирования борьбы с кризисом", — сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.
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с чего всё началось
"Мы не можем сейчас допустить такой ситуации, как это было в прошлом году, и показатели должны быть исполнены в полном объеме", — заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании
 правительства.
Вести.Ruвчера в 08:54

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Минфин РФ предупредил о «масштабнейшем» росте эмиссии ОФЗ

Вестник Кавказавчера в 08:21

Минфин запланировал увеличить объём размещения госдолга

Rambler News Serviceвчера в 09:25

Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций

Вести.Ruвчера в 08:54

Госдолг РФ вырастет, но это не проблема — замминистра финансов

ИА Красная Веснавчера в 09:43

Замминистра финансов заявил, что Россию ждет «масштабнейший» рост эмиссии ОФЗ

ТАССвчера в 07:47

В Минфине РФ не ожидают проблем с погашением при масштабном наращивании эмиссии ОФЗ

Финмаркетвчера в 07:29

Минфин заявил о масштабном грядущем росте выпуска ОФЗ

ПРАЙМвчера в 06:58
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Политика

Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу из-за России

Вашингтон, 21 мая 2020, 20:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из международного соглашения по открытому небу из-за России, 21 мая сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 13:11
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Общество

Собянин назвал самый тяжелый месяц в борьбе с коронавирусом

"Очевидно, что самая тяжелая фаза придется на май", - приводятся слова Собянина.
Газета.Ru 08:51
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Общество

Воробьев сообщил об отмене электронных пропусков в Подмосковье

РИА Новости 11:40
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Здоровье

На оборонных предприятиях Северодвинска выявили очаг коронавируса

Большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий, речь идет о возникновении крупного очага инфекции, сообщила в пятницу пресс-службы администрации региона.
ТАСС 10:26
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Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
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Общество

В Роспотребнадзоре заявили о 47 кандидатах на вакцину от коронавируса

Применяются абсолютно новые подходы — например, рекомбинантная вакцина.
REGNUM 11:06
Происшествия

В Пакистане разбился пассажирский самолёт

Самолет Airbus A320 разбился на подлёте к аэропорту города Карачи на юге страны.
Эхо Москвы 07:03
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Шоу-бизнес

Полина Гагарина после развода оставит своего мужа без недвижимости

Недавно стало известно, что Полина Гагарина собирается развестись со своим мужем Дмитрием Исхаковым.
Discover24 вчера в 03:31
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Здоровье

В Дагестане не ведется реальная статистика по COVID-19

В России препараты против коронавирусной инфекции распределяют согласно официальным цифрам заболевших и скончавшихся .
Московский Комсомолец в Дагестане 06:21
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Политика

Лукашенко призвал не становиться перед Россией на колени

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия отказывается сотрудничать с Минском в разработке ракет и предоставлять полигон для испытаний, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:47
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Игры

Разработчики представили трейлер четвертой части игры Serious Sam

Компания Devolver Digital и студия Croteam представили трейлер новой, четвертой части игры Serious Sam 4.
Piter.tv 20 мая в 14:40
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Политика

Госдеп США озвучил условие для снятия санкций с «дочки» Роснефти

Соединенные Штаты Америки не снимут санкции с компании Rosneft Trading при наличии любых связей между властями Венесуэлы и «Роснефти».
Вечерняя Москва 10:12
Происшествия

В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как на северо-западе Москвы была найдена голова мужчины в мусорном пакете, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова.
РИА Новости 11:27
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Космос

Falcon 9 с Crew Dragon установили на стартовую площадку

Компания SpaceX установила свою ракета-носитель Falcon 9 с капсулой Crew Dragon на стартовом столе, которые доставят астронавтов Боба Бенкена и Дуга Херли на Международную космическую станцию 27 мая 2020 года.
AstroNews.ru 05:28
Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
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Экономика

России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
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Происшествия

Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения

Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 07:51
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Происшествия

Издателя журнала «Флирт» обвинили в организации проституции

Говорит Москва вчера в 04:52
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Происшествия

Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ 05:27
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Армия и оружие

Появилось видео уничтожения российского ЗРПК «Панцирь» в Ливии

Появилось видео уничтожения в Ливии зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» российского производства.
Национальная служба новостей 20 мая в 11:36
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Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
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Происшествия

В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, готовивших теракты

По данным комитета, ликвидированные боевики были связаны с ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в России), координировались с их эмиссаром, они планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей, а также намеревались совершать вымогательства.
Газета.Ru 10:54
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Общество

Назван район Екатеринбурга, где больше всего заболевших коронавирусом

В Екатеринбурге назван район, где зафиксировано большее количество людей, заболевших коронавирусом.
Екатеринбург в эфире 09:00
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Кино

Стало известно, когда могут возобновить работу кинотеатры в России

Как сообщает ТАСС, руководители крупных киносетей не знают когда точно им разрешат возобновить работу, однако рассчитывают на середину лета.
EastRussia 11:28
Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
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Армия и оружие

В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители

В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители.
Lenta.ru 02:40
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Футбол

Кикнадзе назвал условия контракта Николича с «Локомотивом»

Сербский специалист Марко Николич подписал контракт с "Локомотивом" по схеме "2+2", сообщил генеральный директор московского футбольного клуба Василий Кикнадзе.
РИА Новости 06:42
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Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Интерфакс вчера в 07:26
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Авто

Обновлённый Kaptur для России представила Renault

Компания Renault представила обновленную модель кроссовера Kaptur, которая выйдет на российском авторынке. Внешне авто почти не изменилось.
Live24 04:23
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Общество

В центре Иванова построят Дворец водных видов спорта

В Иванове началась подготовка к строительству Дворца водных видов спорта, который расположится в центре города, на набережной реки Уводь, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы облправительства.
РИА Новости 11:45
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