Экономика
Вести.RuМинфин проведет масштабные размещения гособлигаций
Выросшие расходы для поддержки населения и экономики увеличат сумму размещения гособлигаций. Часть средств пойдет на национальные проекты. "Мы сейчас приступаем к масштабному наращиванию госрасходов для финансирования борьбы с кризисом", — сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.
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с чего всё началось
"Мы не можем сейчас допустить такой ситуации, как это было в прошлом году, и показатели должны быть исполнены в полном объеме", — заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства.Вести.Ruвчера в 08:54
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В Минфине РФ не ожидают проблем с погашением при масштабном наращивании эмиссии ОФЗ
Финмаркетвчера в 07:29
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Политика
Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу из-за России
Вашингтон, 21 мая 2020, 20:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из международного соглашения по открытому небу из-за России, 21 мая сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 13:11
Общество
Собянин назвал самый тяжелый месяц в борьбе с коронавирусом
"Очевидно, что самая тяжелая фаза придется на май", - приводятся слова Собянина.
Газета.Ru 08:51
Здоровье
На оборонных предприятиях Северодвинска выявили очаг коронавируса
Большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий, речь идет о возникновении крупного очага инфекции, сообщила в пятницу пресс-службы администрации региона.
ТАСС 10:26
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Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Общество
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Применяются абсолютно новые подходы — например, рекомбинантная вакцина.
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В Пакистане разбился пассажирский самолёт
Самолет Airbus A320 разбился на подлёте к аэропорту города Карачи на юге страны.
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Недавно стало известно, что Полина Гагарина собирается развестись со своим мужем Дмитрием Исхаковым.
Discover24 вчера в 03:31
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В Дагестане не ведется реальная статистика по COVID-19
В России препараты против коронавирусной инфекции распределяют согласно официальным цифрам заболевших и скончавшихся .
Московский Комсомолец в Дагестане 06:21
Политика
Лукашенко призвал не становиться перед Россией на колени
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия отказывается сотрудничать с Минском в разработке ракет и предоставлять полигон для испытаний, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:47
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Разработчики представили трейлер четвертой части игры Serious Sam
Компания Devolver Digital и студия Croteam представили трейлер новой, четвертой части игры Serious Sam 4.
Piter.tv 20 мая в 14:40
Политика
Госдеп США озвучил условие для снятия санкций с «дочки» Роснефти
Соединенные Штаты Америки не снимут санкции с компании Rosneft Trading при наличии любых связей между властями Венесуэлы и «Роснефти».
Вечерняя Москва 10:12
Происшествия
В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как на северо-западе Москвы была найдена голова мужчины в мусорном пакете, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова.
РИА Новости 11:27
Космос
Falcon 9 с Crew Dragon установили на стартовую площадку
Компания SpaceX установила свою ракета-носитель Falcon 9 с капсулой Crew Dragon на стартовом столе, которые доставят астронавтов Боба Бенкена и Дуга Херли на Международную космическую станцию 27 мая 2020 года.
AstroNews.ru 05:28
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
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Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения
Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 07:51
Происшествия
Издателя журнала «Флирт» обвинили в организации проституции
Говорит Москва вчера в 04:52
Происшествия
Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ 05:27
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Появилось видео уничтожения российского ЗРПК «Панцирь» в Ливии
Появилось видео уничтожения в Ливии зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» российского производства.
Национальная служба новостей 20 мая в 11:36
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, готовивших теракты
По данным комитета, ликвидированные боевики были связаны с ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в России), координировались с их эмиссаром, они планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей, а также намеревались совершать вымогательства.
Газета.Ru 10:54
Общество
Назван район Екатеринбурга, где больше всего заболевших коронавирусом
В Екатеринбурге назван район, где зафиксировано большее количество людей, заболевших коронавирусом.
Екатеринбург в эфире 09:00
Кино
Стало известно, когда могут возобновить работу кинотеатры в России
Как сообщает ТАСС, руководители крупных киносетей не знают когда точно им разрешат возобновить работу, однако рассчитывают на середину лета.
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Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Армия и оружие
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители.
Lenta.ru 02:40
Футбол
Кикнадзе назвал условия контракта Николича с «Локомотивом»
Сербский специалист Марко Николич подписал контракт с "Локомотивом" по схеме "2+2", сообщил генеральный директор московского футбольного клуба Василий Кикнадзе.
РИА Новости 06:42
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Интерфакс вчера в 07:26
Авто
Обновлённый Kaptur для России представила Renault
Компания Renault представила обновленную модель кроссовера Kaptur, которая выйдет на российском авторынке. Внешне авто почти не изменилось.
Live24 04:23
Общество
В центре Иванова построят Дворец водных видов спорта
В Иванове началась подготовка к строительству Дворца водных видов спорта, который расположится в центре города, на набережной реки Уводь, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы облправительства.
РИА Новости 11:45