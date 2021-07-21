КоммерсантъМинфин распределил лимиты инфраструктурных кредитов регионам на 500 млрд рублейМинфин сообщил регионам о лимитах по бюджетным кредитам на инфраструктурные проекты.КоммерсантъВ итоге больше всего средств на развитие инфраструктуры могут выделить Москве, Московской области, Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю и Ростовской области.66.ruБолее 50 регионов подали заявки на получение инфраструктурных бюджетных кредитов.Российская газетаИнфраструктурные кредиты — крупнейшая инициатива последних лет, направленная на социально-экономическое развитие регионов.РБКЧитать далееСвернутьСеверпостСеверпостПравда УрФОКурс делаТагилСити.руZnak.com66.ruSIA.ruНовый ДеньПервый областнойС чего всё началосьТреть инфраструктурных кредитов из бюджета получат пять регионовСобеседник РБК полагает, что 500 млрд руб. инфраструктурных кредитов было бы справедливее распределять среди регионов, у которых доля рыночных обязательств к собственным доходам менее 25%.РБК17:00Подробнее о событииИнфраструктурные бюджетные кредиты увеличат количество рабочих местРоссийская газета07:28Свердловская область получит инфраструктурный кредит на ₽11,92 млрдZnak.com03:18Треть инфраструктурных кредитов из бюджета получат пять регионовРБК17:00Свердловской и Челябинской областям одобрили инфраструктурные кредиты до 11 миллиардовПравда УрФО00:00Москва поможет Свердловской области рассчитаться с госдолгомЕвропейско-Азиатские новости23:05Минфин распределил лимиты инфраструктурных кредитов регионам на 500 млрд рублейКоммерсантъ22:30Свердловская область получит инфраструктурный кредит на 12 млрд. Регион просил сумму в 4 раза больше66.ru00:03Показать ещёОценить7Поделиться