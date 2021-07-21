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Минфин распределил лимиты инфраструктурных кредитов регионам на 500 млрд рублей

Минфин сообщил регионам о лимитах по бюджетным кредитам на инфраструктурные проекты.
Коммерсантъ
В итоге больше всего средств на развитие инфраструктуры могут выделить Москве, Московской области, Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю и Ростовской области.
66.ru
Более 50 регионов подали заявки на получение инфраструктурных бюджетных кредитов.
Российская газета
Инфраструктурные кредиты — крупнейшая инициатива последних лет, направленная на социально-экономическое развитие регионов.
РБК

С чего всё началось

Треть инфраструктурных кредитов из бюджета получат пять регионов

Собеседник РБК полагает, что 500 млрд руб. инфраструктурных кредитов было бы справедливее распределять среди регионов, у которых доля рыночных обязательств к собственным доходам менее 25%.
РБК17:00

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