Глюкоза позирует в откровенных купальниках на пляжах Испании

Звезда эстрады позировала в таком откровенном наряде у бассейна и написала, что ее серьезное лицо на снимках говорит о том, что ей предстоит покинуть эту солнечную страну и вновь окунуться в работу.