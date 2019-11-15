с чего всё началось

Минфин России разработал проект поправок в Налоговый кодекс. Законопроектом предусмотрены фиксированные размеры ставок взносов на пенсионное и медицинское страхование, которые должны платить индивидуальные предприниматели и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Происшествия В Татарстане при столкновении двух машин погибли четыре человека Два легковых автомобиля столкнулись в Лаишевском районе Татарстана в субботу утром, в результате четыре человека погибли и трое пострадали, сообщили в МВД по республике.

Наука Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует Брюкнер предложил способ проверки этого понятия, переведя парадокс друга Вигнера в рамки, впервые установленные физиком Джоном Беллом в 1964 году.

Политика Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму Украинская резолюция в области прав человека, принятая на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым, заявил 14 ноября заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.

Экономика В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.

Политика В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.

Футбол Дзюба обратился к болельщикам перед матчем с Бельгией Капитан сборной России Артем Дзюба обратился к болельщикам в преддверии игры против Бельгии в рамках отборочного цикла Евро-2020.

Общество Назван действенный способ избежать просрочек по кредиту Ранее Морозов утверждал, что основной причиной, по которой россияне допускают просрочку по потребительскому кредиту, является трудное финансовое положение.

Игры На выставке X019 будет показан геймплей Age of Empires 4 Завтра, 14 ноября 2019 года, на выставке X019 будет показан геймплей игры Age of Empires 4. Об этом сегодня, 13 ноября, напомнил представитель Xbox Games Аарон Гринберг на своей странице в Twitter.

Технологии Глава NVIDIA заявил, что переход на трассировку лучей неизбежен даже для консолей Минувшая квартальная отчётная конференция NVIDIA не была информативной с точки зрения прояснения ситуации со сроками анонса первых 7-нм продуктов марки, но прочие эмоциональные высказывания главы и основателя компании Дженсена Хуанга (Jen-Hsun Huang) вполне закономерно легли в основу новостных публикаций.

Происшествия Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.