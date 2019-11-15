Экономика
Евразия DailyМинфин рассчитал новые повышенные страховые взносы для ИП
Минфин России разработал проект поправок в Налоговый кодекс. Законопроектом предусмотрены фиксированные размеры ставок взносов на пенсионное и медицинское страхование, которые должны платить индивидуальные предприниматели и другие лица, занимающиеся частной практикой.
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с чего всё началось
Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект поправок к Налоговому кодексу, увеличивающих размер фиксированных взносов на пенсионное и медицинское страхование в 2021–2024 годах для индивидуальных предпринимателей.Коммерсантъ13 ноября в 17:17
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Разработан законопроект о размере фиксированных страховых взносов на 2021-2024 годы
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