с чего всё началось

Минфин России разработал проект поправок в Налоговый кодекс. Законопроектом предусмотрены фиксированные размеры ставок взносов на пенсионное и медицинское страхование, которые должны платить индивидуальные предприниматели и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Происшествия Генконсульство РФ выяснило имя раненого в США россиянина Генеральное консульство России в Хьюстоне выяснило имя россиянина, который был ранен в четверг вечером в штате Аризона при попытке пересечь американо-мексиканскую границу.

Происшествия Суд отложил решение о мере пресечения охраннику колледжа в Приамурье Благовещенский городской суд в субботу отложил до 19 ноября рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения охраннику ЧОП «Сириус-А» Олегу Ермолову, который охранял колледж, где студент устроил стрельбу.

Теннис Медведев проиграл и лишил Надаля полуфинала Итогового чемпионата ATP Россиянин Даниил Медведев уступил немцу Александру Звереву в заключительном матче группового этапа Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Лондоне.

Экономика Гейтс обогнал Безоса в рейтинге миллиардеров Американский бизнесмен и основатель компании Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg, впервые за два года обогнав главу Amazon Джеффа Безоса.

Политика Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли 25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.

Политика В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.

Энергетика Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом» Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Общество Японского журналиста расстроило посещение «завоеванного» Сахалина Японский журналист Мититака Хаттори посетовал на постепенное исчезновение на Сахалине объектов японского наследия, а также назвал освобождение острова Красной армией "завоеванием".