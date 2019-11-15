с чего всё началось

Минфин России разработал проект поправок в Налоговый кодекс. Законопроектом предусмотрены фиксированные размеры ставок взносов на пенсионное и медицинское страхование, которые должны платить индивидуальные предприниматели и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Общество Оксана Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Происшествия Убитую в Петербурге аспирантку СПбГУ похоронили в кубанской станице Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, жестоко убитую в Санкт-Петербурге, похоронили на Кубани, в ее родной станице Старовеличковской, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Политика Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Крыме и Голанах Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.

Политика Провал электоральной реформы дорого обойдется Грузии, уверена Бурджанадзе Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили потерял исторический шанс провести электоральную реформу: ее провал обернется для него концом политической карьеры и дорого обойдется Грузии как государству, заявила РИА Новости лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение" Нино Бурджанадзе.

Общество В России упал спрос на сигареты За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Политика Госпитализирован президент Сербии Александр Вучич Глава Сербии Александр Вучич поздно вечером 15 ноября был срочно госпитализирован в Военно-Медицинскую Академию из-за сердечно-сосудистых проблем, сообщил генеральный секретариат сербского президента.

Шоу-бизнес Дочь показала последнее видео Аллы Вербер Три месяца прошло с момента смерти fashion-директор ЦУМа Аллы Вербер во время отпуска в Италии.

Политика Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле» Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".

Фигурное катание Медведева лидирует после короткой программы на Гран-при России Российская фигуристка Евгения Медведева занимает первое место после короткой программы на пятом в сезоне этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Москве.

Происшествия Генштаб ВС Украины назвал возможную причину взрывов в Балаклее Причиной взрывов на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области могло стать возгорание в двигателе ракеты для зенитно-ракетного комплекса "Куб", сообщил в субботу Генштаб Вооруженных сил Украины.

Общество Преподавателя МГУ госпитализировали из-за отравления «Кротом» Заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова Олега Сергеевича Ивашёва-Мусатова госпитализировали после того, как он случайно выпил средство для очистки труб "Крот".

Здоровье Ремонт медучреждений Якутии включат в федеральные программы Минздрав республики работает по включению ремонта зданий медицинских учреждений в федеральные программы, в том числе в проект нацпрограммы развития Дальнего Востока до 2025 года с перспективой до 2035 года, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Происшествия Суд арестовал гендиректора ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске Благовещенский городской суд арестовал генерального директора частного охранного предприятия "Сириус-А" Сергея Андрющенко, чей сотрудник впустил вооруженного студента в Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент РИА Новости из суда.