Экономика

Евразия DailyЕвразия DailyМинфин рассчитал новые повышенные страховые взносы для ИП

Минфин России разработал проект поправок в Налоговый кодекс. Законопроектом предусмотрены фиксированные размеры ставок взносов на пенсионное и медицинское страхование, которые должны платить индивидуальные предприниматели и другие лица, занимающиеся частной практикой.
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Минфин опубликовал на regulation.gov.ru
 проект поправок к Налоговому кодексу, увеличивающих размер фиксированных взносов на пенсионное и медицинское страхование в 2021–2024 годах для индивидуальных предпринимателей.
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