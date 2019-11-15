с чего всё началось

Минфин России разработал проект поправок в Налоговый кодекс. Законопроектом предусмотрены фиксированные размеры ставок взносов на пенсионное и медицинское страхование, которые должны платить индивидуальные предприниматели и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Происшествия В Киеве похитили главу Укрэксимбанка В Киеве похитили главу АО «Укрэксимбанк» Александра Гриценко, сообщает «Прямой».

Общество YouTube заблокировал расследование краснодарского штаба Навального о депутате Госдумы YouTube заблокировал расследование краснодарского штаба Алексея Навального о депутате Госдумы и бывшем вице-губернаторе Кубани Александре Ремезкове по жалобе о нарушении конфиденциальности.

Экономика Fashion-ритейлеры теряют трафик Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.

Общество Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.

Происшествия В Якутии задержали четырех участников перестрелки в баре По предварительным данным, перестрелка произошла в баре между работниками рынка в поселке Айхал.

Происшествия Матери стало плохо на прощании с убитой Анастасией Ещенко Матери убитой Анастасией Ещенко стало плохо во время прощания, которое проходит в станице Старовеличковской Краснодарского края, сообщает "Московский комсомолец".

Экономика РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Фигурное катание Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве Российский фигурист Александр Самарин завоевал золото в одиночном катании на этапе Гран-при, который проходит в Москве.

Политика В Крыму ответили Помпео о признании полуострова и Голанских высот Поддерживая решение СССР не признавать присоединение высот к Израилю, «Россия сегодня и высказала свою позицию относительно того, что решение США признать Голанские высоты территорией Израиля нарушает резолюцию ООН», напомнила сенатор.

Экономика В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.

Политика В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.

Футбол Сборная России перед матчем с Бельгией обратилась к болельщикам Сборная России по футболу в преддверии отборочного матча чемпионата Европы — 2020 с Бельгией обратилась к российским болельщикам.

Общество Знаки зодиака, которым не грозит одинокая старость Представители знака трепетно относятся к своему потомству, что точно обеспечивает им старость в окружении родных и близких.

Происшествия Жильцы дома в Екатеринбурге взяли в заложники бригаду аварийщиков Аварийщикам поставили ультиматум: жильцы заявили, что не выпустят их, пока они не устранят проблему.

Экономика В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.

Авто Электрокроссовер Ford Mach-E в стиле Mustang рассекретили до премьеры В движение Ford Mustang Mach E приводится электродвигателем, который также в зависимости от модификации будет отличаться мощностью от 255 до 282 л.с. При этом спецсерия The First Edition получит самый мощный вариант мотора – 333 л.с. и полный привод.

Армия и оружие Военные США испытали российский танк Т-80 Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.

Экономика Россияне стали реже гасить кредиты досрочно В 2019 году доля досрочно погашенных кредитов в общем объеме закрытых ссуд оказалась самой низкой как минимум за шесть лет, следует из данных, которые РБК предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ, консолидирует информацию о кредитах более 98 млн заемщиков).

Футбол Письмо с угрозами и пулей было доставлено в офис «Интера» Сообщается, что главный тренер миланской команды Антонио Конте лично не получал письмо с угрозами, послание было доставлено в офис итальянского клуба.

Общество Протестующие выстроили баррикады на площади Италии в Париже Протестующие выстроили несколько баррикад из строительных ограждений, досок и городских электросамокатов, а затем стали их поджигать.