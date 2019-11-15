Экономика
Бизнес.РуМинфин рассчитал новые размеры страховых взносов для ИП до 2024 года
Речь идет об индивидуальных предпринимателях, нотариусах, арбитражных управляющих и т.д. Согласно законопроекту, для лиц, чей доход за расчетный период не превышает 300 тысяч рублей, ставка фиксированных взносов на обязательное пенсионное страхование составит: за 2021 год — 36 455 руб.; за 2022 — 40 433 руб.; за 2023 — 43 057 руб.; за 2024 — 45 907 руб.
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с чего всё началось
Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект поправок к Налоговому кодексу, увеличивающих размер фиксированных взносов на пенсионное и медицинское страхование в 2021–2024 годах для индивидуальных предпринимателей.Коммерсантъ13 ноября в 17:17
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Несколько тысяч якутских индивидуальных предпринимателей задолжали 149 миллионов рублей страховых взносов
КП - Якутия13 ноября в 01:09
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Экономика
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