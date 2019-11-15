с чего всё началось

Речь идет об индивидуальных предпринимателях, нотариусах, арбитражных управляющих и т.д. Согласно законопроекту, для лиц, чей доход за расчетный период не превышает 300 тысяч рублей, ставка фиксированных взносов на обязательное пенсионное страхование составит: за 2021 год — 36 455 руб.; за 2022 — 40 433 руб.; за 2023 — 43 057 руб.; за 2024 — 45 907 руб.

Минфин рассчитал новые размеры страховых взносов для ИП до 2024 года

Общество Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.

Общество Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.

Политика Госпитализирован президент Сербии Александр Вучич Глава Сербии Александр Вучич поздно вечером 15 ноября был срочно госпитализирован в Военно-Медицинскую Академию из-за сердечно-сосудистых проблем, сообщил генеральный секретариат сербского президента.

Общество Владельцу толстого кота хотят подарить акции «Аэрофлота» Один из крупных брокеров, чьё имя не называется, намерен подарить акции «Аэрофлота» Михаилу Галину, владельцу толстого кота Виктора, которого пришлось обманом провозить в пассажирском салоне самолёта авиакомпании.

Футбол Головин не сыграет в матче против сборной Бельгии Футболист Александр Головин не примет участие в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии, передает корреспондент The Moscow Post.

Политика В НАТО предложили пересмотреть политику альянса из-за России Исследователи Оборонного колледжа НАТО порекомендовали альянсу изменить политику из-за появления угроз "гибридного характера", сообщает RT со ссылкой на подготовленный экспертами доклад.

Политика Путин ошарашил чиновников ошибкой на саммите "В Латинской Америке все очень быстро меняется", - был вынужден признать на пресс-конференции Владимир Путин, который еще недавно общался с другим президентом Бразилии - Дилмой Русеф, лишившейся власти в 2016 году в результате импичмента.

Общество В России упал спрос на сигареты За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Технологии Apple удалит из App Store приложения, связанные с вейпингом Корпорация Apple намерена удалить из App Store свыше 180 приложений, которые связаны с курением электронных сигарет или вейпингом, сообщает портал Apple Insider.

Общество Оксана Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия попросили правоохранительные органы провести проверку после массовой рассылки с угрозами в связи с разработкой проекта, сообщила РИА Новости зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.