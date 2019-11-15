Экономика
Евразия DailyМинфин рассчитал новые повышенные страховые взносы для ИП
Минфин России разработал проект поправок в Налоговый кодекс. Законопроектом предусмотрены фиксированные размеры ставок взносов на пенсионное и медицинское страхование, которые должны платить индивидуальные предприниматели и другие лица, занимающиеся частной практикой.
Читать в источнике
Оценить21
с чего всё началось
Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект поправок к Налоговому кодексу, увеличивающих размер фиксированных взносов на пенсионное и медицинское страхование в 2021–2024 годах для индивидуальных предпринимателей.Коммерсантъ13 ноября в 17:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Разработан законопроект о размере фиксированных страховых взносов на 2021-2024 годы
Гарант14 ноября в 01:32
Несколько тысяч якутских индивидуальных предпринимателей задолжали 149 миллионов рублей страховых взносов
КП - Якутия13 ноября в 01:09
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 08:41, Ашберн
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Происшествия
На Кубани проходит прощание с убитой аспиранткой СПбГУ Ещенко
Родственники и земляки жестоко убитой в Петербурге аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко простились с ней в её родной станице Старовеличковской на Кубани, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Политика
США призвали освободить задержанного в Южной Осетии грузинского врача
США призывают власти Южной Осетии незамедлительно освободить грузинского врача Важу Гаприндашвили, задержанного по обвинению в незаконном пересечении границы.
Футбол
Агент: «ЦСКА решил не продлевать контракт с Ефремовым»
Игорь Тимофеев, являющийся агентом полузащитника ЦСКА Дмитрия Ефремова, сообщил изданию Sport24, что 24-летний игрок покинет "армейский" клуб во время зимнего трансферного окна.
Политика
В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей
В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
Хоккей
«Ак Барс» расторгнет контракт с Гариповым
Эмиль Гарипов / фото: Сергей Елагин, БИЗНЕС Online Расторжение контракта позволит казанскому клубу сэкономить финансы (компенсация составит 50% от полагающейся суммы контракта), а вратарю получить игровую практику в другом клубе.
Происшествия
В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале
Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
Фигурное катание
Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве
Российский фигурист Александр Самарин завоевал золото в одиночном катании на этапе Гран-при, который проходит в Москве.
Энергетика
Польша отказывается продлевать с «Газпромом» газовый контракт
Стало известно о том, что "Газпром" получил сообщение от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором говорить о нежелании продлевать контракт на приобретение сырья.
Происшествия
На Украине похитили главу Укрэксимбанка
В Киеве похитили главу Укрэксимбанка Александра Гриценко. Об этом 16 ноября сообщил телеканал «Прямой» со ссылкой на его родственников.
Общество
Мединский признал некомпетентность Фонда кино
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Политика
Гончарук обсудил с главой МВФ программу расширенного финансирования
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обсудил c главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) Роном ван Роденом условия согласования новой трёхлетней программы расширенного финансирования.
Происшествия
В Индии потерпел крушение палубный истребитель МиГ-29К
Истребитель МиГ-29К индийских ВМС упал в штате Гоа при выполнении тренировочного полета.
Экономика
АФК «Система» и РКИФ продадут 20% акций «Детского мира»
АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) продаст не менее 150 млн акций (20% уставного капитала) ПАО «Детский мир», сообщили стороны сделки.
Общество
Россияне стали меньше покупать обычные сигареты
Россияне стали покупать меньше обычных сигарет и больше стиков для систем нагревания табака, сообщает RT со ссылкой на данные фискальных платформ.
Армия и оружие
Die Welt признал автомат Калашникова «смертоноснее» бомб и ракет
Немецкое издание Die Welt посвятило статью самому знаменитому в мире русскому авитомату АК, приурочив ее к 100-летию со дня рождения изобретателя этого оружия Михаила Калашникова, которое отметили 10 ноября.
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Футбол
Хавбек «Валенсии» попал в сферу интересов «Ювентуса»
Ферран имеет огромный потенциал, талант юного хавбека вовремя заметили в «Валенсии» и в апреле этого года переподписали контракт с местным воспитанником, не забыв прописать минимальную сумму отступных в размере 100 млн евро.
Политика
Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»
Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
Хоккей
Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»
Общество
Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов
Футбол
Ибрагимович хочет получать 1 млн евро в месяц
СМИ узнали зарплату, которую хотел бы получать шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своём новом клубе.
Политика
Врачи рассказали о состоянии президента Сербии Вучича
Президент Сербии Александр Вучич, госпитализированный 15 ноября из-за проблем с сердцем, находится в стабильном состоянии.
Политика
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
Политика
СБУ заявила о задержании под Киевом одного из лидеров ИГ
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании под Киевом одного из ключевых руководителей террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) гражданина Грузии Аль Бара Шишани, сообщили в пресс-службе ведомства.