с чего всё началось

Речь идет об индивидуальных предпринимателях, нотариусах, арбитражных управляющих и т.д. Согласно законопроекту, для лиц, чей доход за расчетный период не превышает 300 тысяч рублей, ставка фиксированных взносов на обязательное пенсионное страхование составит: за 2021 год — 36 455 руб.; за 2022 — 40 433 руб.; за 2023 — 43 057 руб.; за 2024 — 45 907 руб.

Минфин рассчитал новые размеры страховых взносов для ИП до 2024 года

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