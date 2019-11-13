Экономика
КоммерсантъПредприниматели получат по взносу
Фиксированные ставки в соцфонды вырастут Минфин предложил увеличить для индивидуальных предпринимателей размер фиксированных взносов в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Повышение платежей в 2021–2024 годах затронет 4,6 млн предпринимателей.
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с чего всё началось
Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект поправок к Налоговому кодексу, увеличивающих размер фиксированных взносов на пенсионное и медицинское страхование в 2021–2024 годах для индивидуальных предпринимателей.Коммерсантъ13 ноября в 17:17
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