с чего всё началось

Фиксированные ставки в соцфонды вырастут Минфин предложил увеличить для индивидуальных предпринимателей размер фиксированных взносов в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Повышение платежей в 2021–2024 годах затронет 4,6 млн предпринимателей.

Технологии Оплатить проезд в метро можно будет с помощью приложения Mir Pay На всех станциях столичного метрополитена до конца года терминалы турникетов подключат к отечественному платежному сервису Mir Pay для смартфонов с функцией бесконтактных платежей, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Общество Медведев запретил посуточную аренду квартир Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.

Политика Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.

Происшествия Взрыв прогремел в квартире на западе Москвы Взрыв прогремел в квартире на западе столицы. После хлопка в здании возник пожар. Инцидент произошел в доме 16 по улице Удальцова.

Политика Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму Украинская резолюция в области прав человека, принятая на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым, заявил 14 ноября заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.

Армия и оружие США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35 Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марка Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35, передает The Wall Street Journal.

Общество Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН прокомментировал заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов, не согласившись ее мнением.

Происшествия Коллеги историка Соколова оплатили ему услуги адвоката Представитель обвиняемого в убийстве аспирантки бывшего доцента СпбГУ Олега Соколова рассказал о том, что подсудимому не хватает собственных средств для покрытия расходов на услуги адвокатов.

Политика Путин прокомментировал разведение сил в Донбассе Президент России Владимир Путин заявил, что в случае возвращения вооруженных сил Украины на линию разграничения в Донбассе, ДНР и ЛНР сделают так же, но это никому не нужно.

Политика В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17 Международная следственная группа (JIT) по делу крушения в 2015 г. малайзийского Boeing 777 заявила об обнаружении записей телефонных разговоров, в которых упоминаются высокопоставленные российские должностные лица.

Футбол Определились десять участников футбольного Евро-2020 По результатам матчей квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, состоявшихся в четверг, 14 ноября, четыре национальные команды гарантировали себе участие в континентальном первенстве.

Шоу-бизнес «Опять залетела»: Лобода показала беременный живот Светлана Лобода удивила поклонников своим новым постом в социальных сетях. На фото в Инстаграм виден беременный живот звезды.

Хоккей Ковальчука вывели из состава «Лос-Анджелеса» Российский хоккеист Илья Ковальчук выведен из состава клуба НХЛ "Лос-Анджелес Кингз". В ближайших матчах команды он не сыграет.