Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПредприниматели получат по взносу

Фиксированные ставки в соцфонды вырастут Минфин предложил увеличить для индивидуальных предпринимателей размер фиксированных взносов в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Повышение платежей в 2021–2024 годах затронет 4,6 млн предпринимателей.
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с чего всё началось
Минфин опубликовал на regulation.gov.ru
 проект поправок к Налоговому кодексу, увеличивающих размер фиксированных взносов на пенсионное и медицинское страхование в 2021–2024 годах для индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ13 ноября в 17:17

Подробнее о событии

Индивидуальные предприниматели будут больше платить в соцфонды

News.ruвчера в 07:22

Страховые взносы предпринимателей вырастут в полтора раза

Красная веснавчера в 06:57

Минфин предложил размер взносов на ОПС и ОМС для предпринимателей без штата после 2020 года

Банки.рувчера в 05:13

Разработан законопроект о размере фиксированных страховых взносов на 2021-2024 годы

Гарантвчера в 01:32

Минфин предложил повысить страховые взносы для ИП

Парламентская газетавчера в 01:30

Предприниматели получат по взносу

Коммерсантъ13 ноября в 17:17

Минфин рассчитал новые повышенные страховые взносы для ИП

Евразия Daily13 ноября в 13:30
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 00:09, Вашингтон
Происшествия

Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров

РИА Новости вчера в 21:05
Общество

Миллер не согласился с прогнозом синоптиков на зиму

В пресс-релизе «Газпрома» говорится, что погода в январе–марте 2020 года, «по прогнозам, будет заметно холоднее, чем прошлой зимой».
Коммерсантъ вчера в 17:59
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске

Инфорос вчера в 03:26
Технологии

Оплатить проезд в метро можно будет с помощью приложения Mir Pay

На всех станциях столичного метрополитена до конца года терминалы турникетов подключат к отечественному платежному сервису Mir Pay для смартфонов с функцией бесконтактных платежей, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Москва 24 вчера в 23:15
Общество

Медведев запретил посуточную аренду квартир

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.
Газета.Ru вчера в 15:26
Политика

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РБК 13 ноября в 13:29
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

Bimru.ru вчера в 01:52
Музыка

Тилль Линдеманн «подрался» с «космонавтом» на Дворцовой площади

Красная весна вчера в 16:27
Происшествия

Взрыв прогремел в квартире на западе Москвы

Взрыв прогремел в квартире на западе столицы. После хлопка в здании возник пожар. Инцидент произошел в доме 16 по улице Удальцова.
Российская газета вчера в 19:56
Политика

Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму

Украинская резолюция в области прав человека, принятая на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым, заявил 14 ноября заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.
Известия вчера в 20:34
Армия и оружие

Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".
РИА Новости вчера в 18:01
Армия и оружие

США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35

Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марка Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35, передает The Wall Street Journal.
Газета.Ru вчера в 17:51
Кино

Опубликован трейлер «Спанча Боба: в бегах» с Киану Ривзом

Газета.Ru вчера в 23:33
Армия и оружие

Военная полиция России заняла бывшую базу США в Сирии

Российская военная полиция взяла под охрану аэродром, расположенный рядом с сирийским городом Кобани, где до этого находилась военная база США.
Газета.Ru вчера в 22:56
Армия и оружие

Генерал ФСБ: контрразведка помогла создать новое оружие

Генерал-полковник ФСБ Александр Безверхний заявил, что в начале 2000-х годов контрразведчики отвлекли внимание зарубежных спецслужб, позволив военным создать новое секретное оружие.
News.ru 13 ноября в 12:30
Общество

Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах

Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН прокомментировал заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов, не согласившись ее мнением.
РИА Новости вчера в 19:14
Общество

Instagram начал скрывать лайки у пользователей по всему миру

Коммерсантъ вчера в 21:01
Технологии

Microsoft выпустила обновление Windows 10 November 2019 Update

Microsoft выпускает обновление Windows 10 November 2019 Update (версия 1909).
MobiDevices 13 ноября в 05:14
Происшествия

Коллеги историка Соколова оплатили ему услуги адвоката

Представитель обвиняемого в убийстве аспирантки бывшего доцента СпбГУ Олега Соколова рассказал о том, что подсудимому не хватает собственных средств для покрытия расходов на услуги адвокатов.
RuNews24.ru вчера в 16:57
Политика

Путин прокомментировал разведение сил в Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что в случае возвращения вооруженных сил Украины на линию разграничения в Донбассе, ДНР и ЛНР сделают так же, но это никому не нужно.
РИА Новости вчера в 14:59
Общество

Братьев и сестер смогут отправить в одну школу или детсад

Госдума решает проблему родителей, которые вынуждены были возить детей по разным школам или детсадам.
Российская газета 13 ноября в 05:19
Футбол

Португальцы разгромили Литву, Роналду оформил хет-трик

В составе победителей хет-трик оформил Криштиану Роналду. Еще по голу забили Пицци, Гонсало Пасьенса и Бернарду Силва.
Советский спорт вчера в 17:04
Общество

«Нафтогаз» сообщил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу

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ФАН 13 ноября в 12:47
Политика

В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

Международная следственная группа (JIT) по делу крушения в 2015 г. малайзийского Boeing 777 заявила об обнаружении записей телефонных разговоров, в которых упоминаются высокопоставленные российские должностные лица.
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Футбол

Определились десять участников футбольного Евро-2020

По результатам матчей квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, состоявшихся в четверг, 14 ноября, четыре национальные команды гарантировали себе участие в континентальном первенстве.
RT на русском вчера в 17:46
Хоккей

Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Рейнджерс»

РБК вчера в 23:59
Космос

«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства

Рамблер вчера в 22:07
Шоу-бизнес

«Опять залетела»: Лобода показала беременный живот

Светлана Лобода удивила поклонников своим новым постом в социальных сетях. На фото в Инстаграм виден беременный живот звезды.
Утро.ru вчера в 15:01
Хоккей

Ковальчука вывели из состава «Лос-Анджелеса»

Российский хоккеист Илья Ковальчук выведен из состава клуба НХЛ "Лос-Анджелес Кингз". В ближайших матчах команды он не сыграет.
РЕН ТВ 13 ноября в 03:04
Культура

People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной

Напомним, в минувшем году самым сексуальным мужчиной по версии журнала People стал британский актер кино и телевидения Идрис Эльба.
RuNews24.ru 13 ноября в 07:58
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