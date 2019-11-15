с чего всё началось

Речь идет об индивидуальных предпринимателях, нотариусах, арбитражных управляющих и т.д. Согласно законопроекту, для лиц, чей доход за расчетный период не превышает 300 тысяч рублей, ставка фиксированных взносов на обязательное пенсионное страхование составит: за 2021 год — 36 455 руб.; за 2022 — 40 433 руб.; за 2023 — 43 057 руб.; за 2024 — 45 907 руб.

Минфин рассчитал новые размеры страховых взносов для ИП до 2024 года

Финансы Банки могут начать получать добровольные декларации от клиентов Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) дать возможность гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.

Шоу-бизнес Пугачева заработала на концерте в Минске 18 миллионов рублей Напомним: свой 70-летний юбилей Алла Пугачева отметила минувшей весной на сцене Кремлевского дворца, выпустив новое шоу «P.S.». Десять лет назад артистка ушла со сцены и больше не выпускала сольных шоу, поэтому билеты на столичный концерт Аллы Борисовны расхватали в первый же день продаж.

Экономика «Коммерсантъ»: франчайзи Superdry может купить долю в «Детском мире» Долю АФК «Система» в «Детском мире» может купить Surya Group, которая развивает в России магазины Superdry и контролирует сеть Jeans Symphony, рассказал «Коммерсанту» источник, знакомый с обсуждением сделки, и подтвердил близкий к «Системе» собеседник.

Происшествия В «Шереметьево» прилетевший из Минска A320 задел стоящий лайнер В московском аэропорту «Шереметьево» прилетевший из Минска самолет Airbus A320 при движении по рулежной полосе задел другое воздушное судно, сообщают 15 ноября «Известия» со ссылкой на источник.

Экономика РБК: ФАС предлагает РЖД отказаться от инвестиций в морские порты Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила РЖД отказаться от инвестиций в строительство объектов в морских портах, чтобы сосредоточиться на выполнении долгосрочной программы развития до 2025 года.

Общество Скворцова назвала среднюю зарплату российских врачей В июле Росстат сообщал, что за первое полугодие 2019 года средняя зарплата врачей по России составила 79,2 тысячи рублей, за аналогичный период 2018 года она достигала 73,9 тысячи.

Происшествия Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров Российский летчик Дамир Юсупов, который посадил самолет Airbus А321 в кукурузном поле и спас более 230 человек, рассказал, что перестал представляться пассажирам перед началом полета.

Гаджеты Смартфон Motorola RAZR со складным дисплеем полностью раскрыли за несколько часов до анонса Живые фото ещё раз подтверждают преемственность дизайна новинки от классической модели: внушительный классический подбородок, толстые рамки и верхняя крышка с вспомогательным дисплеем смотрятся несколько архаично, но вместе с тем и знакомо, повторяя очертания оригинала.

Политика Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму Украинская резолюция в области прав человека, принятая на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым, заявил 14 ноября заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.

Политика Путин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину Риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины существует, "Нафтогаз" новыми исками обостряет ситуацию в переговорах с "Газпромом" по новому контракту, заявил в четверг президент России Владимир Путин журналистам по итогам саммита БРИКС.

Наука Физики наделили фотоны массой и магнитным моментом В физике твердого тела и атомной физике важен релятивистский эффект спин-орбитального взаимодействия, который заключается в превращении постоянного электрического поля в лабораторной системе отсчета в магнитное поле при переходе в связанную с движущейся частицей систему отсчета.

Политика Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, обвиненных ранее в шпионаже, сообщает сайт главы Литовский Республики.