Экономика
ВедомостиМинфин рассказал, какой будет новая пенсионная система
Граждане смогут получить ГПП только по желанию, для чего им нужно будет заявить о переводе в ГПП накоплений из системы обязательного пенсионного страхования.
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с чего всё началось
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина объявила об отказе от дальнейшего продвижения ИПК, заместитель министра финансов Моисеев анонсировал разработку «Гарантированного пенсионного продукта», а Глава ВЭБ РФ Шувалов — покупку доли в АО НПФ «Благосостояние», обслуживающем корпоративную программу РЖД.Forbesвчера в 07:21
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Глава ПФР позитивно оценил проект Минфина о пенсионных накоплениях
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Добиться победы удалось лишь на 89-й минуте, когда единственным голом отметился натурализованный бразильский защитник из ЦСКА Марио Фернандес.
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