В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Политика Беглов лидирует при подсчете первых голосов на выборах в Петербурге По итогам обработки 0,2 процента голосов врио губернатора Петербурга Александр Беглов набирает 84,43 процента голосов, сообщает ЦИК РФ.

Политика В Абхазии проходит второй тур выборов президента В Абхазии началось голосование во втором туре выборов президента.

Общество Во Владивосток пришло самое большое в истории России круизное судно "Лайнер стал самым большим круизным судном, когда-либо зашедшим в российские порты", - отметил собеседник, добавив, что это стало возможным благодаря завершению в 2018-2019 году Росморпортом дноуглубительных работ у причалов морского вокзала Владивостока.

Хоккей «Монреаль» не планирует возвращать Маркова Генменеджер "Монреаль Канадиенс" Марк Бержевен сообщил,ч то канадский клуб не будет возвращать 40-летнего защитника Андрея Маркова .

Теннис Надаль обыграл Медведева в финале US Open В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).

Политика ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.

Политика Путин и Макрон обсудили судьбу Украины Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Финансы Центробанк понизил ключевую ставку до 7 процентов На сайте регулятора сообщается, что с 9 сентября 2019 года ключевая ставка составит 7 %. Кроме того, ЦБ сохранил прогноз по инфляции на 2020 год на уровне 4,0 %. «В дальнейшем, по прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция останется вблизи 4 %», – говорится в официальном сообщении Центробанка.

Транспорт British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов Британская авиакомпания British Airways была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.

Политика Валерия Касамара проигрывает выборы в Мосгордуму На выборах депутатов Мосгордумы по округу №45 побеждает Магомет Яндиев, передает Агентство городских новостей «Москва».

Политика Песков объяснил причины ручного управления Путина в Приангарье Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин вынужден переходить на ручное управление в пострадавшей от паводка Иркутской области, поскольку в регионе «парадоксальная ситуация».

Здоровье Врачи рассказали о способах лечения мениска В качестве лечения применяют физиотерапию, восстановительную хирургию и мэнискэктомию (удаление мениска).

Армия и оружие Боевой вертолет Ми-24 модернизировали до «цифрового» уровня Боевой вертолет Ми-24 модернизирован до уровня Ми-24П-1М и стал "реально цифровым", скоро он вернется в летную часть для проведения испытаний, сообщил РИА Новости представитель концерна "Радиоэлектронные технологи" (КРЭТ) Владимир Михеев.

Политика Собянин прокомментировал результаты выборов в Мосгордуму Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму "самыми эмоциональными за всю последнюю историю", отметив, что состав столичного парламента стал политически разнообразным, это должно пойти ему на пользу.

Экономика Госкорпорации подпишут на ипотеку Предполагается, что спрос на такие бумаги обеспечит также государство: ВЭБу разрешат инвестировать в них пенсионные накопления, их смогут покупать госкомпании и госкорпорации.

Происшествия У берегов штата Джорджия перевернулось грузовое судно Грузовое судно перевернулось в воскресенье у атлантического побережья штата Джорджия (США), судьба четырех членов команды остается неизвестной.

Политика Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17 Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.

Политика В Хакасии проходят выборы глав районов В Хакасии в единый день голосования 8 сентября проходят выборы глав районов и довыборы депутатов Верховного совета республики.

Общество Летняя жара во Франции убила 1,5 тысячи человек Министр социальных дел и здравоохранения республики Аньес Бюзен заявил, что летом во Франции аномальная жара стала причиной смерти 1,5 тысячи человек.

Наука Яйца плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ Яйца-личинки плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала PLoS Pathogens.

Космос Индия потеряла связь с посадочным модулем «Викрам» 07.09.19 Посадочный модуль «Викрам» индийской лунной миссии «Чандраян-2» потерял связь с Землей при посадке на поверхность Южный полюс Луны.