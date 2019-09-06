Экономика
Газета.RuВ Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений
В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
РИА Новости06 сентября в 14:00
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Политика
Беглов лидирует при подсчете первых голосов на выборах в Петербурге
По итогам обработки 0,2 процента голосов врио губернатора Петербурга Александр Беглов набирает 84,43 процента голосов, сообщает ЦИК РФ.
Российская газета 15:19
Политика
В Абхазии проходит второй тур выборов президента
В Абхазии началось голосование во втором туре выборов президента.
Коммерсантъ 01:40
Экономика
Санкции делают Superjet неконкурентоспособным по цене, заявил Борисов
РИА Новости вчера в 07:31
Политика
На выборах главы Липецкой области победил Игорь Артамонов
РИА Новости 22:06
Общество
Во Владивосток пришло самое большое в истории России круизное судно
"Лайнер стал самым большим круизным судном, когда-либо зашедшим в российские порты", - отметил собеседник, добавив, что это стало возможным благодаря завершению в 2018-2019 году Росморпортом дноуглубительных работ у причалов морского вокзала Владивостока.
РИА Новости 22:24
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU 07:02
Хоккей
«Монреаль» не планирует возвращать Маркова
Генменеджер "Монреаль Канадиенс" Марк Бержевен сообщил,ч то канадский клуб не будет возвращать 40-летнего защитника Андрея Маркова .
Sport.ru 18:59
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ 21:08
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru 09:59
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса 13:45
Политика
Путин и Макрон обсудили судьбу Украины
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Lenta.ru 13:57
Общество
В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо
РИА Новости 21:20
Финансы
Центробанк понизил ключевую ставку до 7 процентов
На сайте регулятора сообщается, что с 9 сентября 2019 года ключевая ставка составит 7 %. Кроме того, ЦБ сохранил прогноз по инфляции на 2020 год на уровне 4,0 %. «В дальнейшем, по прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция останется вблизи 4 %», – говорится в официальном сообщении Центробанка.
ФедералПресс 06 сентября в 06:33
Автоспорт
Даниил Квят не смог завершить гонку в Монце
UfacityNews.ru 13:37
Транспорт
British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов
Британская авиакомпания British Airways была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.
ТАСС 17:37
Политика
Валерия Касамара проигрывает выборы в Мосгордуму
На выборах депутатов Мосгордумы по округу №45 побеждает Магомет Яндиев, передает Агентство городских новостей «Москва».
Ведомости 18:22
Политика
Песков объяснил причины ручного управления Путина в Приангарье
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин вынужден переходить на ручное управление в пострадавшей от паводка Иркутской области, поскольку в регионе «парадоксальная ситуация».
Известия 13:21
Здоровье
Врачи рассказали о способах лечения мениска
В качестве лечения применяют физиотерапию, восстановительную хирургию и мэнискэктомию (удаление мениска).
Волгоградская правда 22:09
Армия и оружие
Боевой вертолет Ми-24 модернизировали до «цифрового» уровня
Боевой вертолет Ми-24 модернизирован до уровня Ми-24П-1М и стал "реально цифровым", скоро он вернется в летную часть для проведения испытаний, сообщил РИА Новости представитель концерна "Радиоэлектронные технологи" (КРЭТ) Владимир Михеев.
РИА Новости 20:06
Политика
Собянин прокомментировал результаты выборов в Мосгордуму
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму "самыми эмоциональными за всю последнюю историю", отметив, что состав столичного парламента стал политически разнообразным, это должно пойти ему на пользу.
РИА Новости 19:11
Экономика
Госкорпорации подпишут на ипотеку
Предполагается, что спрос на такие бумаги обеспечит также государство: ВЭБу разрешат инвестировать в них пенсионные накопления, их смогут покупать госкомпании и госкорпорации.
Коммерсантъ 18:41
Происшествия
На Таймыре нашли пропавший вертолет Ми-2
Газета.Ru 06:22
Происшествия
У берегов штата Джорджия перевернулось грузовое судно
Грузовое судно перевернулось в воскресенье у атлантического побережья штата Джорджия (США), судьба четырех членов команды остается неизвестной.
ТАСС 18:21
Политика
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости 08:36
Политика
В Хакасии проходят выборы глав районов
В Хакасии в единый день голосования 8 сентября проходят выборы глав районов и довыборы депутатов Верховного совета республики.
REGNUM 01:30
Общество
Летняя жара во Франции убила 1,5 тысячи человек
Министр социальных дел и здравоохранения республики Аньес Бюзен заявил, что летом во Франции аномальная жара стала причиной смерти 1,5 тысячи человек.
Газета.Ru 13:54
Наука
Яйца плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ
Яйца-личинки плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала PLoS Pathogens.
Ugpressa.ru 16:51
Космос
Индия потеряла связь с посадочным модулем «Викрам»
07.09.19 Посадочный модуль «Викрам» индийской лунной миссии «Чандраян-2» потерял связь с Землей при посадке на поверхность Южный полюс Луны.
Портал Поиск вчера в 08:58
Экономика
ХЦ устроит распродажу
Сеть универмагов избавляется от недвижимости Высокая кредитная нагрузка и устаревший формат вынуждают крупную сеть одежных универмагов ХЦ распродавать недвижимость.
Коммерсантъ 18:41
Хоккей
Олег Знарок: «„Спартак“ решил поиграть в открытый хоккей. Это непозволительно»
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок поделился мыслями после поражения от минского «Динамо» (4:5) в матче чемпионата КХЛ.
Sports.ru 13:50