Экономика
Российская газетаГлава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений. Он отметил, что новая система даст возможность повысить пенсионные права людей.
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с чего всё началось
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина объявила об отказе от дальнейшего продвижения ИПК, заместитель министра финансов Моисеев анонсировал разработку «Гарантированного пенсионного продукта», а Глава ВЭБ РФ Шувалов — покупку доли в АО НПФ «Благосостояние», обслуживающем корпоративную программу РЖД.Forbesвчера в 07:21
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Глава ПФР позитивно оценил проект Минфина о пенсионных накоплениях
Национальная служба новостейвчера в 13:35
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 05:04, Вашингтон
Экономика
В России почти на четверть подорожали авиабилеты
В России в период с января по август 2019 года средняя цена на авиабилеты в экономклассе выросла почти на четверть.
REGNUM 01:05
Хоккей
Овечкин получил травму во время тренировки «Вашингтон Кэпиталз»
МК-Спорт вчера в 11:34
Политика
ЕС, Россия и Украина согласовали дату переговоров по газу
Ранее сообщалось, что Россия готова провести трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной по газу в первой половине сентября.
Росбалт вчера в 05:16
Происшествия
Женщина на Камчатке подозревается в убийстве двух своих детей
ТАСС 08 сентября в 23:59
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета вчера в 09:18
Футбол
ЦСКА выкупит Лукаса Сантоса в ближайшие дни
ЦСКА намерен выкупить бразильского полузащитника Лукаса Свантоса, который в завершившееся трансферное окно пополнил состав команды на правах аренды с правом выкупа после окончания сезона.
Российская газета 04:42
Общество
Джек Ма покинул пост главы Alibaba
Газета.Ru 04:14
Общество
Опрос показал, сколько россиян готовы получать «серую» зарплату
Чуть менее половины опрошенных россиян готовы получать зарплату в конверте, свидетельствует опрос портала Superjob, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:03
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Политика
В Болгарии задержали лидера движения «Русофилы»
Председатель движения «Русофилы» Николай Малинов был задержан в Болгарии в рамках расследования дела о шпионаже, сообщают издания «24 часа» и Болгарское национальное радио (БНР) без ссылки на источники.
РБК вчера в 18:15
Политика
Верховная рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.
RT на русском 04:14
Космос
Китайские астрономы зафиксировали сигналы из космоса
Астрономы из Китая приняли сигналы из космоса неизвестного происхождения.
VSE42.RU 02:18
Транспорт
Еще три канатные дороги могут появиться в Москве
Интерфакс 03:44
Происшествия
В Геленджике загорелся центральный рынок
Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
BFM.ru 03:45
Футбол
Дюков высказался против совмещения работы тренера в сборной и клубе
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что является скорее противником идеи совмещения работы главного тренера в сборной России и клубе.
РИА Новости 04:36
Здоровье
Калужскому губернатору сделали прививку от гриппа в поселковом ФАПе
Калужский губернатор Анатолий Артамонов личным примером призвал жителей посёлка Муратовский Щебзавод активнее прививаться от гриппа.
REGNUM 04:22
Общество
Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.
RT на русском 03:28
Политика
Британский парламент повторно отверг предложение Джонсона о выборах
Британский парламент повторно отверг предложение премьера Бориса Джонсона о внеочередных всеобщих выборах.
РИА Новости вчера в 19:37
Происшествия
Гендиректора «Дождя» Наталью Синдееву вызвали в СКР на допрос
Гендиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева получила повестку с вызовом на допрос в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.
Интерфакс вчера в 13:52
Политика
В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ
Поводом для экстренного отзыва стал интерес средств массовой информации, появившийся после опубликования деталей "вмешательства России" в выборы президента США.
Аргументы недели 04:02
Политика
Определено местонахождение эвакуированного из России шпиона США
Предполагаемый американский шпион Олег Смоленков, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, может находиться в городе Стаффорд (штат Вирджиния).
Lenta.ru вчера в 19:10
Армия и оружие
Битва технологий: SWIR-камеры против аэрозольной защиты
SWIR-камера в отличие от тепловизора считывает не его собственную тепловую "ауру", а отражённые волны.
Военное обозрение 03:11
Происшествия
Спасатели обнаружили пропавшего в лесах Иркутской области подростка
"Четыре спасателя Пожарно-спасательной службы Иркутской области и сотрудник полиции, совершая облет местности в Нижнеудинском районе на вертолете Ми-8 МЧС России, обнаружили пропавшего 17-летнего подростка, который потерялся в лесном массиве в районе 71 километра автодороги Нижнеудинск - Нерса 7 сентября", - говорится в сообщении.
ТАСС 03:31
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости 08 сентября в 22:24
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Политика
Оппозиционные кандидаты победили в 20 округах на выборах в Мосгордуму
Говорит Москва вчера в 01:29
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
В Улан-Удэ на площади Советов после выборов мэра начался стихийный митинг, сообщает «Иркутск сегодня».
Коммерсантъ вчера в 15:36
Политика
Надежда Савченко стала официально безработной
Вести.Ru вчера в 16:01
Политика
Польша заявила об отмене судом ЕС решения о допуске «Газпрома» к газопроводу Opal
Европейский суд встал на сторону Польши в споре о допуске «Газпрома» к мощностям газопровода Opal (сухопутный отвода газопровода Nord Stream, проходит из РФ в Германию по дну Балтийского моря).
Коммерсантъ 04:47