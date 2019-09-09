с чего всё началось

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений. Он отметил, что новая система даст возможность повысить пенсионные права людей.

Экономика В России почти на четверть подорожали авиабилеты В России в период с января по август 2019 года средняя цена на авиабилеты в экономклассе выросла почти на четверть.

Политика ЕС, Россия и Украина согласовали дату переговоров по газу Ранее сообщалось, что Россия готова провести трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной по газу в первой половине сентября.

Общество Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.

Футбол ЦСКА выкупит Лукаса Сантоса в ближайшие дни ЦСКА намерен выкупить бразильского полузащитника Лукаса Свантоса, который в завершившееся трансферное окно пополнил состав команды на правах аренды с правом выкупа после окончания сезона.

Общество Опрос показал, сколько россиян готовы получать «серую» зарплату Чуть менее половины опрошенных россиян готовы получать зарплату в конверте, свидетельствует опрос портала Superjob, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.

Политика В Болгарии задержали лидера движения «Русофилы» Председатель движения «Русофилы» Николай Малинов был задержан в Болгарии в рамках расследования дела о шпионаже, сообщают издания «24 часа» и Болгарское национальное радио (БНР) без ссылки на источники.

Политика Верховная рада приняла закон об импичменте президента Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.

Космос Китайские астрономы зафиксировали сигналы из космоса Астрономы из Китая приняли сигналы из космоса неизвестного происхождения.

Происшествия В Геленджике загорелся центральный рынок Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Футбол Дюков высказался против совмещения работы тренера в сборной и клубе Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что является скорее противником идеи совмещения работы главного тренера в сборной России и клубе.

Здоровье Калужскому губернатору сделали прививку от гриппа в поселковом ФАПе Калужский губернатор Анатолий Артамонов личным примером призвал жителей посёлка Муратовский Щебзавод активнее прививаться от гриппа.

Общество Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.

Политика Британский парламент повторно отверг предложение Джонсона о выборах Британский парламент повторно отверг предложение премьера Бориса Джонсона о внеочередных всеобщих выборах.

Происшествия Гендиректора «Дождя» Наталью Синдееву вызвали в СКР на допрос Гендиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева получила повестку с вызовом на допрос в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.

Политика В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ Поводом для экстренного отзыва стал интерес средств массовой информации, появившийся после опубликования деталей "вмешательства России" в выборы президента США.

Политика Определено местонахождение эвакуированного из России шпиона США Предполагаемый американский шпион Олег Смоленков, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, может находиться в городе Стаффорд (штат Вирджиния).

Армия и оружие Битва технологий: SWIR-камеры против аэрозольной защиты SWIR-камера в отличие от тепловизора считывает не его собственную тепловую "ауру", а отражённые волны.

Происшествия Спасатели обнаружили пропавшего в лесах Иркутской области подростка "Четыре спасателя Пожарно-спасательной службы Иркутской области и сотрудник полиции, совершая облет местности в Нижнеудинском районе на вертолете Ми-8 МЧС России, обнаружили пропавшего 17-летнего подростка, который потерялся в лесном массиве в районе 71 километра автодороги Нижнеудинск - Нерса 7 сентября", - говорится в сообщении.

Общество Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра В Улан-Удэ на площади Советов после выборов мэра начался стихийный митинг, сообщает «Иркутск сегодня».