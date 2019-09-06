Экономика
ВедомостиМинфин рассказал, какой будет новая пенсионная система
Кроме «исключительно добровольного порядка присоединения» среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта Минфин называет гарантирование государством сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также налоговые стимулы: льготы для бизнеса и вычеты для граждан.
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Политика
Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции
Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости вчера в 09:02
Технологии
«Пятерочка» начала тестировать продуктовый магазин без продавцов
X5 Retail Group начала тестировать полностью автоматизированный продуктовый магазин «Пятерочка с собой».
N+1 вчера в 13:31
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» в хоккейном московском дерби
«Спартак», главным тренером которого с нового сезона является бывший наставник московского «Динамо», СКА и сборной России Олег Знарок, потерпели в трех первых встречах регулярного чемпионата КХЛ два поражения (оба раза — в овертайме).
РБК вчера в 16:04
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
РИА Новости вчера в 09:26
Общество
Собянин открыл парк рядом с кампусом МГСУ на Ярославском шоссе
Как сообщалось, в мае текущего года Собянин открыл на территории МГСУ плавательный комплекс.
Интерфакс вчера в 12:39
Происшествия
В Канаде медведь загрыз пожилую американку
В Канаде агрессивный черный медведь загрыз пожилую американку, которая находилась на отдыхе.
РЕН ТВ вчера в 19:34
Армия и оружие
В США впервые в истории армии генералами стали две сестры
Две сестры впервые за 244-летнюю историю армии США стали генералами, передает USA Today.
Аргументы и Факты вчера в 12:04
Гаджеты
Телефон Nokia 110 оценен в 20 долларов
Megaobzor.com вчера в 05:09
Происшествия
Грабители выстрелили в мужчину в центре Москвы
В Москве неизвестные со стрельбой отобрали у мужчины сумку с деньгами. Об этом сообщает МВД, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:12
Футбол
Шотландия — Россия 1:2
Футболисты сборной России на выезде добились волевой победы над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости вчера в 16:36
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной.
РИА Новости вчера в 14:38
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
Российский робот "Федор" возвратился на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости вчера в 17:41
Политика
Кравчук назвал главную ошибку украинских политиков
Главной ошибкой украинских политиков в последнее время является несоблюдение баланса.
РБК вчера в 16:33
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.
Известия вчера в 20:05
Армия и оружие
Сирийская армия возобновила удары по городу Кабани
REGNUM вчера в 07:19
Технологии
Женщины больше мужчин страдают при использовании смартфонов
Волга-Медиа вчера в 23:02
Происшествия
Два истребителя Су-34 столкнулись в небе под Липецком
REGNUM вчера в 03:17
Теннис
Теннисист Медведев вышел в финал US Open
23-летний Медведев стал первым из российских теннисистов, кому за последние 14 лет удалось дойти до финала турнира серии «Большого шлема».
РБК вчера в 18:59
Политика
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.
Интерфакс 05 сентября в 04:54
Транспорт
До экзамена ГАИ могут не допустить тех, кто ранее водил машину пьяным
Министерство внутренних дел подготовило поправки в закон, согласно которым к экзамену ГАИ не допустят водителей, ранее управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
News.ru вчера в 15:28
Происшествия
Подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря
Газета.Ru вчера в 23:12
Хоккей
«Локомотив» дома уступил «Торпедо»
«Локомотив» проиграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
LiveSport.ru вчера в 14:38
Общество
Число погибших в результате урагана «Дориан» на Багамах возросло до 43
Число погибших в результате урагана "Дориан" на Багамских островах возросло до 43.
ТАСС вчера в 23:23
Общество
В Хабаровском крае в зоне подтопления находится 231 дом
Уточняется, что в паводковой зоне находится десять муниципальных образований. Зона подтопления затронула 83 населённых пункта.
REGNUM вчера в 22:49
Армия и оружие
Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа
Пять ракет были выпущены в пятницу вечером в сторону Израиля с территории сектора Газа.
ТАСС вчера в 17:34
Происшествия
Одной из жертв пожара на яхте в Калифорнии стала бывшая москвичка
Вести.Ru вчера в 18:39
Единоборства
Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов успешно прошли взвешивание
Оба показали на весах 155 фунтов, а значит завтра в поединке на кону будет титул чемпиона UFC.
Allboxing.ru вчера в 01:10
Политика
Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции
REGNUM вчера в 14:34
Происшествия
Полиция задержала кандидата в муниципальные депутаты Ярослава Кострова
Петербургская полиция задержала активиста и кандидата в муниципальные депутаты МО Смольнинское Ярослава Кострова.
Росбалт вчера в 11:00
Футбол
Сборная Мексики разгромила команду США
Сборная Мексики в товарищеском матче одержала победу над США.
Soccer.ru вчера в 23:02