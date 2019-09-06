Кроме «исключительно добровольного порядка присоединения» среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта Минфин называет гарантирование государством сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также налоговые стимулы: льготы для бизнеса и вычеты для граждан.

Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система

Политика Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Технологии «Пятерочка» начала тестировать продуктовый магазин без продавцов X5 Retail Group начала тестировать полностью автоматизированный продуктовый магазин «Пятерочка с собой».

Хоккей «Динамо» обыграло «Спартак» в хоккейном московском дерби «Спартак», главным тренером которого с нового сезона является бывший наставник московского «Динамо», СКА и сборной России Олег Знарок, потерпели в трех первых встречах регулярного чемпионата КХЛ два поражения (оба раза — в овертайме).

Общество Собянин открыл парк рядом с кампусом МГСУ на Ярославском шоссе Как сообщалось, в мае текущего года Собянин открыл на территории МГСУ плавательный комплекс.

Происшествия В Канаде медведь загрыз пожилую американку В Канаде агрессивный черный медведь загрыз пожилую американку, которая находилась на отдыхе.

Происшествия Грабители выстрелили в мужчину в центре Москвы В Москве неизвестные со стрельбой отобрали у мужчины сумку с деньгами. Об этом сообщает МВД, передает ТАСС.

Футбол Шотландия — Россия 1:2 Футболисты сборной России на выезде добились волевой победы над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Шоу-бизнес Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной.

Космос Робот «Федор» вернулся на Землю Российский робот "Федор" возвратился на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".

Политика Кравчук назвал главную ошибку украинских политиков Главной ошибкой украинских политиков в последнее время является несоблюдение баланса.

Политика В Германии оценили последствия от ответных санкций России Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.

Теннис Теннисист Медведев вышел в финал US Open 23-летний Медведев стал первым из российских теннисистов, кому за последние 14 лет удалось дойти до финала турнира серии «Большого шлема».

Политика Абэ предложил Путину заключить мирный договор Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.

Транспорт До экзамена ГАИ могут не допустить тех, кто ранее водил машину пьяным Министерство внутренних дел подготовило поправки в закон, согласно которым к экзамену ГАИ не допустят водителей, ранее управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Общество В Хабаровском крае в зоне подтопления находится 231 дом Уточняется, что в паводковой зоне находится десять муниципальных образований. Зона подтопления затронула 83 населённых пункта.

Армия и оружие Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа Пять ракет были выпущены в пятницу вечером в сторону Израиля с территории сектора Газа.

Единоборства Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов успешно прошли взвешивание Оба показали на весах 155 фунтов, а значит завтра в поединке на кону будет титул чемпиона UFC.

Происшествия Полиция задержала кандидата в муниципальные депутаты Ярослава Кострова Петербургская полиция задержала активиста и кандидата в муниципальные депутаты МО Смольнинское Ярослава Кострова.