Кроме «исключительно добровольного порядка присоединения» среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта Минфин называет гарантирование государством сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также налоговые стимулы: льготы для бизнеса и вычеты для граждан.

Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система

Политика Foreign Policy: в ЕС есть все условия для создания собственной армии В Европейском союзе сложились все условия для создания европейской армии, заявил сотрудник Института стратегических исследований армии США Азим Ибрахим в статье для издания The Foreign Policy.

Политика Одного россиянина исключили из списка по обмену заключенными Одного россиянина исключили из списка по обмену заключенными. Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин, передает РИА "Новости".

Музыка Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своем здоровье Анастасия Заворотнюк намерена выступить на центральном телеканале с заявлением о состоянии своего здоровья.

Футбол Шотландия — Россия 1:2 Футболисты сборной России на выезде добились волевой победы над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Шоу-бизнес Певица Валерия рассказала о потере ребенка от Пригожина Певица Валерия рассказала, в начале ее отношений с продюсером Иосифом Пригожиным, у нее случился выкидыш.

Теннис Теннисист Медведев вышел в финал US Open 23-летний Медведев стал первым из российских теннисистов, кому за последние 14 лет удалось дойти до финала турнира серии «Большого шлема».

Происшествия «Мосгаз» объяснил происхождение запаха газа в ряде столичных районов Запах газа, на который пожаловались жители нескольких районов Москвы, связан с превышением поставщиком уровня его одорирования (придание резкого аромата бытовому газу).

Политика В Германии оценили последствия от ответных санкций России Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.

Экономика Правительство одобрило проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Правительство России рассмотрело законопроект о негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и направило в Госдуму положительный отзыв на него.

Футбол Нидерланды обыграли Германию в гостевом матче отбора Евро-2020 Сборная Нидерландов обыграла национальную команду Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Политика Китай заявил США о готовности закупить их сельхозпродукцию, узнали СМИ Во время телефонных переговоров китайские власти предложили торговым представителям Соединенных Штатов закупить небольшое количество американской сельскохозяйственной продукции перед новым раундом переговоров.

Наука В голове древнего тираннозавра Рекса был своего рода «кондиционер» В голове древнего тираннозавра Рекса ученые обнаружили два отверстия, которые оказались своего рода «кондиционером».

Космос Пуск российской ракеты «Союз» с космодрома Куру отложен на декабрь Следующий пуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру во французской Гвиане перенесен с октября--ноября на декабрь из-за неготовности зарубежных спутников, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Политика Лукашенко заявил о готовности закупать нефть через Польшу и Прибалтику Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть возможность начать импорт нефти по северному маршруту — через Польшу и Прибалтику и предложил России договариваться «по-человечески».

Единоборства Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.

Здоровье Врачи оспорили миф о вреде соли "Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.

Происшествия На дом Памфиловой совершено нападение Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой.

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России предложило поменять правила получения водительских прав разных категорий.

Футбол Суд выпустил Кокорина и Мамаева по УДО Суд постановил досрочно освободить из колонии футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Финансы Центробанк снизил ключевую ставку до 7% Отмечается, что она будет снижена на 0,25 процентного пункта и составит семь процентов годовых. Предыдущее снижение ставке произошло в июне.